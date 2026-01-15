Принц Гарри, вероятно, даст показания по делу против Daily Mail
Киев • УНН
Принц Гарри предстанет перед Высоким судом Лондона на следующей неделе. Он и еще шесть человек обвиняют Associated Newspapers Limited в незаконных действиях.
Ожидается, что принц Гарри на следующей неделе предстанет перед Высоким судом Лондона, чтобы дать показания по своему делу о нарушении конфиденциальности против издателя Daily Mail, передает УНН со ссылкой на Sky news.
Детали
Герцог Сассекский и шесть других лиц, включая сэра Элтона Джона и Лиз Херли, утверждают, что Associated Newspapers Limited (ANL) наняла частных детективов для совершения ряда незаконных действий в период с 1993 по 2011 год.
Среди предполагаемых действий были размещение прослушивающих устройств в автомобилях, использование обмана или "подделка" частных записей, таких как информация о рейсах и медицинские записи, а также доступ к частным телефонным разговорам.
Ожидается, что Гарри проведет целый день на трибуне в следующий четверг, согласно проекту расписания судебного разбирательства.
Сэр Элтон, госпожа Херли и баронесса Дорин Лоуренс также должны дать показания на девятинедельном судебном процессе, который должен начаться в понедельник.
Муж Элтона Джона Дэвид Ферниш, актриса Сэди Фрост и бывший депутат от либеральных демократов Саймон Хьюз также фигурируют в деле.
Группа подала иск против Associated, издателя Daily Mail, Mail on Sunday и MailOnline, в октябре 2020 года.
Associated Newspapers отрицает все обвинения, называя их "абсурдными клеветой".
