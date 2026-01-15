Принц Гарри, вероятно, даст показания по делу против Daily Mail

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:15 • 10104 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 17340 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 49098 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 61744 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 34515 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 32445 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 51435 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41460 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 42950 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 37660 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 42884 просмотра
Заседание Верховной Рады завершили из-за нехватки голосов15 января, 11:12 • 9520 просмотра
Отменят ли комендантский час и как обновят Пункты Несокрушимости: состоялось первое заседание штаба по ситуации в Киеве15 января, 11:34 • 7494 просмотра
Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+15 января, 11:42 • 20384 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать18:00 • 5986 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать18:00 • 6084 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 42950 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 49102 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 61748 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 58508 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Джей Ди Вэнс
Юлия Тимошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Германия
Румыния
Реклама
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto16:22 • 3764 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 21661 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 43519 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 77315 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 68333 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Северный поток
Хранитель

Принц Гарри, вероятно, даст показания по делу против Daily Mail

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Принц Гарри предстанет перед Высоким судом Лондона на следующей неделе. Он и еще шесть человек обвиняют Associated Newspapers Limited в незаконных действиях.

Принц Гарри, вероятно, даст показания по делу против Daily Mail

Ожидается, что принц Гарри на следующей неделе предстанет перед Высоким судом Лондона, чтобы дать показания по своему делу о нарушении конфиденциальности против издателя Daily Mail, передает УНН со ссылкой на Sky news.

Детали

Герцог Сассекский и шесть других лиц, включая сэра Элтона Джона и Лиз Херли, утверждают, что Associated Newspapers Limited (ANL) наняла частных детективов для совершения ряда незаконных действий в период с 1993 по 2011 год.

Среди предполагаемых действий были размещение прослушивающих устройств в автомобилях, использование обмана или "подделка" частных записей, таких как информация о рейсах и медицинские записи, а также доступ к частным телефонным разговорам.

Ожидается, что Гарри проведет целый день на трибуне в следующий четверг, согласно проекту расписания судебного разбирательства.

Сэр Элтон, госпожа Херли и баронесса Дорин Лоуренс также должны дать показания на девятинедельном судебном процессе, который должен начаться в понедельник.

Муж Элтона Джона Дэвид Ферниш, актриса Сэди Фрост и бывший депутат от либеральных демократов Саймон Хьюз также фигурируют в деле.

Группа подала иск против Associated, издателя Daily Mail, Mail on Sunday и MailOnline, в октябре 2020 года.

Associated Newspapers отрицает все обвинения, называя их "абсурдными клеветой".

Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202507.11.25, 11:56 • 100051 просмотр

Антонина Туманова

Новости Мира
Принц Гарри
Лондон