Принц Гарри, вероятно, даст показания по делу против Daily Mail

Ожидается, что принц Гарри на следующей неделе предстанет перед Высоким судом Лондона, чтобы дать показания по своему делу о нарушении конфиденциальности против издателя Daily Mail, передает УНН со ссылкой на Sky news.

Детали

Герцог Сассекский и шесть других лиц, включая сэра Элтона Джона и Лиз Херли, утверждают, что Associated Newspapers Limited (ANL) наняла частных детективов для совершения ряда незаконных действий в период с 1993 по 2011 год.

Среди предполагаемых действий были размещение прослушивающих устройств в автомобилях, использование обмана или "подделка" частных записей, таких как информация о рейсах и медицинские записи, а также доступ к частным телефонным разговорам.

Ожидается, что Гарри проведет целый день на трибуне в следующий четверг, согласно проекту расписания судебного разбирательства.

Сэр Элтон, госпожа Херли и баронесса Дорин Лоуренс также должны дать показания на девятинедельном судебном процессе, который должен начаться в понедельник.

Муж Элтона Джона Дэвид Ферниш, актриса Сэди Фрост и бывший депутат от либеральных демократов Саймон Хьюз также фигурируют в деле.

Группа подала иск против Associated, издателя Daily Mail, Mail on Sunday и MailOnline, в октябре 2020 года.

Associated Newspapers отрицает все обвинения, называя их "абсурдными клеветой".

