Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 2025

Эксклюзив
09:48 • 4050 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46 • 7326 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
07:19 • 16150 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
05:43 • 18904 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 24403 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 26667 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 31531 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 63638 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 57841 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 37783 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп подтвердил, что Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям»7 ноября, 01:37 • 11806 просмотра
Орбан сделал новое заявление о возможной встрече Трампа с путиным: подробности7 ноября, 03:02 • 16240 просмотра
В Британии археологи раскопали сотни древних сооружений возрастом более 2000 лет, которым нет объясненияPhoto7 ноября, 03:28 • 15541 просмотра
Выход GTA VI снова отложен06:53 • 7726 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 10550 просмотра
публикации
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:48 • 4032 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
09:46 • 7290 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Эксклюзив
07:19 • 16141 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 63631 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 37196 просмотра
УНН Lite
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 1324 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 10662 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год07:49 • 5002 просмотра
Выход GTA VI снова отложен06:53 • 7934 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 34115 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 2025

Киев • УНН

 • 1342 просмотра

Принц Гарри извинился перед Канадой за ношение кепки «Лос-Анджелес Доджерс» на бейсбольном матче, объяснив это «давлением». Он посетил игру World Series 2025 вместе с Меган Маркл, где поддержал команду «Доджерс», что вызвало недовольство у канадских болельщиков.

Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 2025

После того, как выбор кепки на бейсбольном матче в Лос-Анджелесе вызвал критику в Канаде, герцог Сассекский извинился и пошутил канадскому телеведущему CTV, что он носил мерч "Доджерс" "под давлением", передает УНН.

Подробности

Неделю назад принц Гарри вместе с Меган Маркл посетил стадион Dodger Stadium, наблюдая бейсбольный матч World Series 2025 между Toronto Blue Jays и Los Angeles Dodgers. Как оказалось, своим выбором наряда Гарри и Меган четко показали, кого они поддерживают. И это вызвало недовольство.

Изображение синей кепки с двумя буквами вызвало серьезный спор среди болельщиков "Блю Джейс", которые считали, что 41-летний принц должен был бы болеть за их команду. Вернувшись в Канаду с коротким двухдневным визитом, принц Гарри 6 ноября дал интервью местному каналу CTV News, во время которого он объяснил эпизод со шляпой на стадионе.

О, кепка "Лос-Анджелес Доджерс". .. Ну, прежде всего, я хотел бы извиниться перед Канадой за то, что она ее носила (Меган Маркл). .. Во-вторых, я был под давлением. Выбора особо не было

- сказал принц Гарри.

"Когда у тебя не хватает много волос на макушке, и ты сидишь под прожекторами, ты возьмешь любую кепку, которая есть", - пошутил герцог Сассекский.

Отныне принц Гарри планирует носить кепку "Блю Джейс" и поддерживать команду "Торонто", чтобы избежать дальнейших ошибок, пишут СМИ.

Напомним

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сыграет главную роль в фильме "Близкие личные друзья" после восьми лет перерыва в актерской карьере. Съемки проходят в Пасадене, Луизиана, с Лили Коллинз, Бри Ларсон и Джеком Куэйдом.

Игорь Тележников

