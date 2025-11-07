Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 2025
Принц Гарри извинился перед Канадой за ношение кепки «Лос-Анджелес Доджерс» на бейсбольном матче, объяснив это «давлением». Он посетил игру World Series 2025 вместе с Меган Маркл, где поддержал команду «Доджерс», что вызвало недовольство у канадских болельщиков.
После того, как выбор кепки на бейсбольном матче в Лос-Анджелесе вызвал критику в Канаде, герцог Сассекский извинился и пошутил канадскому телеведущему CTV, что он носил мерч "Доджерс" "под давлением", передает УНН.
Подробности
Неделю назад принц Гарри вместе с Меган Маркл посетил стадион Dodger Stadium, наблюдая бейсбольный матч World Series 2025 между Toronto Blue Jays и Los Angeles Dodgers. Как оказалось, своим выбором наряда Гарри и Меган четко показали, кого они поддерживают. И это вызвало недовольство.
Изображение синей кепки с двумя буквами вызвало серьезный спор среди болельщиков "Блю Джейс", которые считали, что 41-летний принц должен был бы болеть за их команду. Вернувшись в Канаду с коротким двухдневным визитом, принц Гарри 6 ноября дал интервью местному каналу CTV News, во время которого он объяснил эпизод со шляпой на стадионе.
О, кепка "Лос-Анджелес Доджерс". .. Ну, прежде всего, я хотел бы извиниться перед Канадой за то, что она ее носила (Меган Маркл). .. Во-вторых, я был под давлением. Выбора особо не было
"Когда у тебя не хватает много волос на макушке, и ты сидишь под прожекторами, ты возьмешь любую кепку, которая есть", - пошутил герцог Сассекский.
Отныне принц Гарри планирует носить кепку "Блю Джейс" и поддерживать команду "Торонто", чтобы избежать дальнейших ошибок, пишут СМИ.
