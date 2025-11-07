Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 2025
Київ • УНН
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за носіння кепки "Лос-Анджелес Доджерс" на бейсбольному матчі, пояснивши це "тиском". Він відвідав гру World Series 2025 разом з Меган Маркл, де підтримав команду "Доджерс", що викликало невдоволення у канадських вболівальників.
Після того, як вибір кепки на бейсбольному матчі в Лос-Анджелесі викликав критику в Канаді, герцог Сассекський вибачився і пожартував канадському телеведучому CTV, що він носив мерч "Доджерс" "під тиском", передає УНН.
Деталі
Тиждень тому принц Гаррі разом з Меган Маркл, відвідав стадіон Dodger Stadium, споглядаючи бейсбольний матч World Series 2025 між Toronto Blue Jays і Los Angeles Dodgers. Як виявилось, своїм вибором вбрання Гаррі і Меган чітко показали, кого вони підтримують. І це викликало невдоволення.
Зображення синьої кепки з двома літерами викликало серйозну суперечку серед уболівальників "Блю Джейс", які вважали, що 41-річний принц мав би вболівати за їхню команду. Повернувшись до Канади з коротким дводенним візитом, принц Гаррі 6 листопада дав інтерв'ю місцевому каналу CTV News, під час якого він пояснив епізод зі капелюхом на стадіоні.
О, кепка "Лос-Анджелес Доджерс". .. Ну, перш за все, я хотів би вибачитися перед Канадою за те, що вона її носила (Меган Маркл). .. По-друге, я був під тиском. Вибору особливо не було
"Коли у тебе бракує багато волосся на маківці, і ти сидиш під прожекторами, ти візьмеш будь-яку кепку, яка є", - пожартував герцог Сассекський.
Відтепер принц Гаррі планує носити кепку "Блю Джейс" і підтримувати команду "Торонто", щоб уникнути подальших помилок, пишуть ЗМІ.
