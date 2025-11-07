ukenru
Ексклюзив
09:48 • 7032 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:46 • 11263 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
07:19 • 18049 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
05:43 • 20033 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 25377 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 27037 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 31814 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 64386 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 57957 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 37809 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 2025

Київ • УНН

 • 2536 перегляди

Принц Гаррі вибачився перед Канадою за носіння кепки "Лос-Анджелес Доджерс" на бейсбольному матчі, пояснивши це "тиском". Він відвідав гру World Series 2025 разом з Меган Маркл, де підтримав команду "Доджерс", що викликало невдоволення у канадських вболівальників.

Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 2025

Після того, як вибір кепки на бейсбольному матчі в Лос-Анджелесі викликав критику в Канаді, герцог Сассекський вибачився і пожартував канадському телеведучому CTV, що він носив мерч "Доджерс" "під тиском", передає УНН.

Деталі

Тиждень тому принц Гаррі разом з Меган Маркл, відвідав стадіон Dodger Stadium, споглядаючи бейсбольний матч World Series 2025 між Toronto Blue Jays і Los Angeles Dodgers. Як виявилось, своїм вибором вбрання Гаррі і Меган чітко показали, кого вони підтримують. І це викликало невдоволення. 

Зображення синьої кепки з двома літерами викликало серйозну суперечку серед уболівальників "Блю Джейс", які вважали, що 41-річний принц мав би вболівати за їхню команду. Повернувшись до Канади з коротким дводенним візитом, принц Гаррі 6 листопада дав інтерв'ю місцевому каналу CTV News, під час якого він пояснив епізод зі капелюхом на стадіоні.

О, кепка "Лос-Анджелес Доджерс". .. Ну, перш за все, я хотів би вибачитися перед Канадою за те, що вона її носила (Меган Маркл). .. По-друге, я був під тиском. Вибору особливо не було

- сказав принц Гаррі.

"Коли у тебе бракує багато волосся на маківці, і ти сидиш під прожекторами, ти візьмеш будь-яку кепку, яка є", - пожартував герцог Сассекський.

Відтепер принц Гаррі планує носити кепку "Блю Джейс" і підтримувати команду "Торонто", щоб уникнути подальших помилок, пишуть ЗМІ.

Нагадаємо

Герцогиня Сассекська Меган Маркл зіграє головну роль у фільмі "Близькі особисті друзі" після восьми років перерви в акторській кар'єрі. Зйомки проходять у Пасадені, Луїзіана, з Лілі Коллінз, Брі Ларсон та Джеком Квейдом.

Ігор Тележніков

