14:15 • 9922 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 16981 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 48646 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 61266 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 34281 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 32381 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 51353 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 41411 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 42845 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 37532 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
The Guardian

Принц Гаррі, ймовірно, дасть свідчення у справі проти Daily Mail

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Принц Гаррі з'явиться у Високому суді Лондона наступного тижня. Він та ще шестеро осіб звинувачують Associated Newspapers Limited у незаконних діях.

Принц Гаррі, ймовірно, дасть свідчення у справі проти Daily Mail

Очікується, що принц Гаррі наступного тижня з'явиться у Високому суді Лондона, щоб дати свідчення у своїй справі про порушення конфіденційності проти видавця Daily Mail, передаэ УНН із посыланням на Sky news.

Деталі

Герцог Сассекський та шестеро інших осіб, включаючи сера Елтона Джона та Ліз Херлі, стверджують, що Associated Newspapers Limited (ANL) найняла приватних детективів для скоєння низки незаконних дій між 1993 і 2011 роками.

Серед ймовірних дій були розміщення прослуховувальних пристроїв в автомобілях, використання обману або "підробка" приватних записів, таких як інформація про рейси та медичні записи, а також доступ до приватних телефонних розмов.

Очікується, що Гаррі проведе цілий день на стенді наступного четверга, згідно з проектом розкладу судового розгляду.

Сер Елтон, пані Херлі та баронеса Дорін Лоуренс також повинні дати свідчення на дев'ятитижневому судовому процесі, який має розпочатися в понеділок.

Чоловік Елтона Джона Девід Ферніш, акторка Седі Фрост та колишній депутат від ліберальних демократів Саймон Хьюз також фігурують у справі.

Група подала позов проти Associated, видавця Daily Mail, Mail on Sunday та MailOnline, у жовтні 2020 року.

Associated Newspapers заперечує всі звинувачення, називаючи їх "абсурдними наклепами".

Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202507.11.25, 11:56 • 100051 перегляд

Антоніна Туманова

Новини Світу
Принц Гаррі
Лондон