Принц Гаррі, ймовірно, дасть свідчення у справі проти Daily Mail

Очікується, що принц Гаррі наступного тижня з'явиться у Високому суді Лондона, щоб дати свідчення у своїй справі про порушення конфіденційності проти видавця Daily Mail, передаэ УНН із посыланням на Sky news.

Деталі

Герцог Сассекський та шестеро інших осіб, включаючи сера Елтона Джона та Ліз Херлі, стверджують, що Associated Newspapers Limited (ANL) найняла приватних детективів для скоєння низки незаконних дій між 1993 і 2011 роками.

Серед ймовірних дій були розміщення прослуховувальних пристроїв в автомобілях, використання обману або "підробка" приватних записів, таких як інформація про рейси та медичні записи, а також доступ до приватних телефонних розмов.

Очікується, що Гаррі проведе цілий день на стенді наступного четверга, згідно з проектом розкладу судового розгляду.

Сер Елтон, пані Херлі та баронеса Дорін Лоуренс також повинні дати свідчення на дев'ятитижневому судовому процесі, який має розпочатися в понеділок.

Чоловік Елтона Джона Девід Ферніш, акторка Седі Фрост та колишній депутат від ліберальних демократів Саймон Хьюз також фігурують у справі.

Група подала позов проти Associated, видавця Daily Mail, Mail on Sunday та MailOnline, у жовтні 2020 року.

Associated Newspapers заперечує всі звинувачення, називаючи їх "абсурдними наклепами".

