22:04 • 1274 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 12432 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 21687 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 53802 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 66450 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 36486 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 33250 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 52318 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41950 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 43982 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
Израильские удары в Газе: погибли полевые командиры и высокопоставленные чиновники ХАМАС

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Израильские авиаудары в Газе привели к гибели по меньшей мере 10 человек, включая высокопоставленных чиновников ХАМАС и «Исламского джихада». Это произошло на фоне хрупкого перемирия, действующего с октября 2025 года.

Израильские удары в Газе: погибли полевые командиры и высокопоставленные чиновники ХАМАС

В результате серии авиаударов израильской армии по сектору Газа в четверг погибли по меньшей мере 10 человек. По данным местных источников и медиков, среди убитых - высокопоставленные представители вооруженных крыльев радикальных группировок ХАМАС и "Исламский джихад". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В Нусейрате в результате атаки погиб Ашраф Аль-Хатиб, которого называют высокопоставленным оперативником "Исламского джихада". Также источники в ХАМАС подтвердили гибель местного командира Мохаммеда Аль-Холи в Дейр-эль-Бала. Кроме того, в городе Газа был убит офицер полиции ХАМАС.

ХАМАС распустит правительство в Секторе Газа после передачи власти новому органу - Euronews12.01.26, 10:36 • 4626 просмотров

Эти удары происходят на фоне хрупкого прекращения огня, которое официально действует с октября 2025 года. Однако с момента вступления его в силу зафиксирована гибель более 400 палестинцев и трех израильских военнослужащих.

Гуманитарная ситуация и потери среди гражданских

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил о критической ситуации: с начала перемирия в Газе погибло более 100 детей, многие из которых стали жертвами ударов беспилотников и квадрокоптеров. Почти все 2-миллионное население анклава вынуждено жить в руинах или временных палатках.

Общие потери с начала масштабной операции Израиля, начатой в ответ на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года, достигли 71 000 человек. Значительная часть территории сектора Газа превращена в руины, а израильские войска сейчас контролируют более половины анклава. 

План Трампа по миру в Газе: США объявили о переходе ко второму этапу14.01.26, 20:17 • 3898 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
Столкновения
Израиль
ЮНИСЕФ
Сектор Газа