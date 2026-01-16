Израильские удары в Газе: погибли полевые командиры и высокопоставленные чиновники ХАМАС

В результате серии авиаударов израильской армии по сектору Газа в четверг погибли по меньшей мере 10 человек. По данным местных источников и медиков, среди убитых - высокопоставленные представители вооруженных крыльев радикальных группировок ХАМАС и "Исламский джихад". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В Нусейрате в результате атаки погиб Ашраф Аль-Хатиб, которого называют высокопоставленным оперативником "Исламского джихада". Также источники в ХАМАС подтвердили гибель местного командира Мохаммеда Аль-Холи в Дейр-эль-Бала. Кроме того, в городе Газа был убит офицер полиции ХАМАС.

Эти удары происходят на фоне хрупкого прекращения огня, которое официально действует с октября 2025 года. Однако с момента вступления его в силу зафиксирована гибель более 400 палестинцев и трех израильских военнослужащих.

Гуманитарная ситуация и потери среди гражданских

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил о критической ситуации: с начала перемирия в Газе погибло более 100 детей, многие из которых стали жертвами ударов беспилотников и квадрокоптеров. Почти все 2-миллионное население анклава вынуждено жить в руинах или временных палатках.

Общие потери с начала масштабной операции Израиля, начатой в ответ на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года, достигли 71 000 человек. Значительная часть территории сектора Газа превращена в руины, а израильские войска сейчас контролируют более половины анклава.

