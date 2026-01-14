План Трампа по миру в Газе: США объявили о переходе ко второму этапу
Киев • УНН
США начинают следующую фазу плана прекращения огня в Секторе Газа, предусматривающую разоружение ХАМАС, восстановление территории и создание гражданской администрации под надзором США. Виткофф сообщил, что в Газе сформируют правительство из палестинских экспертов, деятельность которых будет контролироваться "Советом мира" во главе с Трампом.
Детали
Посланник президента США Стив Виткофф сообщил, что в Газе сформируют правительство из палестинских экспертов. Их деятельность будет контролироваться "Советом мира" во главе с Дональдом Трампом. Персональный состав комитета пока держат в тайне, однако его цель - окончательное отстранение ХАМАС от власти.
Вашингтон также требует от группировки немедленного возвращения тела последнего погибшего заложника в рамках предыдущих договоренностей.
Вызовы и восстановление
Реализация плана Трампа сталкивается с масштабными трудностями: необходимостью развертывания международных сил безопасности и сложностью разоружения боевиков. По данным ООН, на реконструкцию Газы понадобится более 50 миллиардов долларов.
Новая администрация должна в сжатые сроки наладить предоставление услуг для 2 миллионов жителей на фоне отсутствия гарантированного финансирования и последствий многолетнего конфликта.
