План Трампа по миру в Газе: США объявили о переходе ко второму этапу

17:38 • 3662 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 7626 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 9124 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56 • 11498 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 13199 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 12656 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 13162 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 12004 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 18592 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
14 января, 12:25 • 10371 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Популярные новости
ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК14 января, 09:19 • 23334 просмотра
Бои в Запорожской области: власти объявили обязательную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов14 января, 09:48 • 9668 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 24372 просмотра
Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней14 января, 11:32 • 3850 просмотра
Власти имеют реальный механизм взыскания $300 млрд активов рф, но игнорируют его - Кулик14 января, 12:31 • 9960 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
14 января, 12:53 • 18592 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 24748 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 38182 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 52450 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 65210 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 25189 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 59849 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 52376 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 57027 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 58319 просмотра
План Трампа по миру в Газе: США объявили о переходе ко второму этапу

Киев • УНН

 • 894 просмотра

США начинают следующую фазу плана прекращения огня в Секторе Газа, предусматривающую разоружение ХАМАС, восстановление территории и создание гражданской администрации под надзором США. Виткофф сообщил, что в Газе сформируют правительство из палестинских экспертов, деятельность которых будет контролироваться "Советом мира" во главе с Трампом.

План Трампа по миру в Газе: США объявили о переходе ко второму этапу

Соединенные Штаты начинают следующую фазу плана прекращения огня в Секторе Газа. Она предусматривает разоружение ХАМАС, восстановление территории и создание гражданской администрации под надзором США для управления делами анклава. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Посланник президента США Стив Виткофф сообщил, что в Газе сформируют правительство из палестинских экспертов. Их деятельность будет контролироваться "Советом мира" во главе с Дональдом Трампом. Персональный состав комитета пока держат в тайне, однако его цель - окончательное отстранение ХАМАС от власти.

ХАМАС распустит правительство в Секторе Газа после передачи власти новому органу - Euronews12.01.26, 10:36 • 4492 просмотра

Вашингтон также требует от группировки немедленного возвращения тела последнего погибшего заложника в рамках предыдущих договоренностей.

Вызовы и восстановление

Реализация плана Трампа сталкивается с масштабными трудностями: необходимостью развертывания международных сил безопасности и сложностью разоружения боевиков. По данным ООН, на реконструкцию Газы понадобится более 50 миллиардов долларов.

Новая администрация должна в сжатые сроки наладить предоставление услуг для 2 миллионов жителей на фоне отсутствия гарантированного финансирования и последствий многолетнего конфликта.

Израиль готовит новое наступление в Газе на март, ожидается одобрение от Трампа11.01.26, 05:00 • 5324 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Соединённые Штаты