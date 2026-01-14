План Трампа щодо миру в Газі: США оголосили про перехід до другого етапу
США розпочинають наступну фазу плану припинення вогню в Секторі Гази, що передбачає роззброєння ХАМАС, відбудову території та створення цивільної адміністрації під наглядом США. Віткофф повідомив, що в Газі сформують уряд із палестинських експертів, діяльність яких контролюватиметься "Радою миру" на чолі з Трампом.
Деталі
Посланець президента США Стів Віткофф повідомив, що в Газі сформують уряд із палестинських експертів. Їхня діяльність контролюватиметься "Радою миру" на чолі з Дональдом Трампом. Персональний склад комітету поки тримають у таємниці, проте його мета - остаточне усунення ХАМАС від влади.
Вашингтон також вимагає від угруповання негайного повернення тіла останнього загиблого заручника в межах попередніх домовленостей.
Виклики та відновлення
Реалізація плану Трампа стикається з масштабними труднощами: необхідністю розгортання міжнародних сил безпеки та складністю роззброєння бойовиків. За даними ООН, на реконструкцію Гази знадобиться понад 50 мільярдів доларів.
Нова адміністрація повинна в стислі терміни налагодити надання послуг для 2 мільйонів жителів на тлі відсутності гарантованого фінансування та наслідків багаторічного конфлікту.
