План Трампа щодо миру в Газі: США оголосили про перехід до другого етапу

17:38 • 1754 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 3736 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 5824 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 9906 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 11950 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 12133 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 12809 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 11861 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 17317 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 10293 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
Популярнi новини
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg14 січня, 08:52 • 14681 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК14 січня, 09:19 • 20727 перегляди
Бої у Запорізькій області: влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів14 січня, 09:48 • 7380 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 22113 перегляди
Влада має реальний механізм стягнення $300 млрд активів рф, але ігнорує його - Кулик12:31 • 7632 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:53 • 17317 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 22330 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 36967 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 51201 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 12:46 • 64114 перегляди
Юлія Тимошенко
Михайло Федоров
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ірак
Одеська область
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 24643 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 59329 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 51925 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 56604 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 57919 перегляди
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
Bild

План Трампа щодо миру в Газі: США оголосили про перехід до другого етапу

Київ • УНН

 • 132 перегляди

США розпочинають наступну фазу плану припинення вогню в Секторі Гази, що передбачає роззброєння ХАМАС, відбудову території та створення цивільної адміністрації під наглядом США. Віткофф повідомив, що в Газі сформують уряд із палестинських експертів, діяльність яких контролюватиметься "Радою миру" на чолі з Трампом.

План Трампа щодо миру в Газі: США оголосили про перехід до другого етапу

Сполучені Штати розпочинають наступну фазу плану припинення вогню в Секторі Гази. Вона передбачає роззброєння ХАМАС, відбудову території та створення цивільної адміністрації під наглядом США для управління справами анклаву. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Посланець президента США Стів Віткофф повідомив, що в Газі сформують уряд із палестинських експертів. Їхня діяльність контролюватиметься "Радою миру" на чолі з Дональдом Трампом. Персональний склад комітету поки тримають у таємниці, проте його мета - остаточне усунення ХАМАС від влади.

ХАМАС розпустить уряд в Секторі Гази після передачі влади новому органу - Euronews12.01.26, 10:36 • 4478 переглядiв

Вашингтон також вимагає від угруповання негайного повернення тіла останнього загиблого заручника в межах попередніх домовленостей.

Виклики та відновлення

Реалізація плану Трампа стикається з масштабними труднощами: необхідністю розгортання міжнародних сил безпеки та складністю роззброєння бойовиків. За даними ООН, на реконструкцію Гази знадобиться понад 50 мільярдів доларів.

Нова адміністрація повинна в стислі терміни налагодити надання послуг для 2 мільйонів жителів на тлі відсутності гарантованого фінансування та наслідків багаторічного конфлікту.

Ізраїль готує новий наступ у Газі на березень, очікується схвалення від Трампа11.01.26, 05:00 • 5315 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки