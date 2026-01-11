$42.990.00
10 січня, 11:45 • 16235 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 33030 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 30032 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 27578 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 26366 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 31874 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 55142 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 39126 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 38496 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 31080 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 36602 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 84487 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 110963 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"8 січня, 15:30 • 82208 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto

Ексклюзив

8 січня, 13:48 • 103193 перегляди
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 103193 перегляди
Ізраїль готує новий наступ у Газі на березень, очікується схвалення від Трампа

Київ • УНН

 • 34 перегляди

ЦАХАЛ розробив плани відновлення бойових дій у Газі на березень 2026 року. Операція залежить від позиції адміністрації Трампа та спрямована на роззброєння ХАМАС.

Ізраїль готує новий наступ у Газі на березень, очікується схвалення від Трампа
Фото: ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розробила плани відновлення масштабних бойових дій у секторі Гази, запланованих на березень 2026 року. Головною метою операції є місто Газа та переміщення так званої "жовтої лінії" припинення вогню далі на захід до морського узбережжя, що дозволить Ізраїлю встановити повний контроль над північною частиною анклаву. Про це повідомляє Times of Israel, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними ізраїльських посадовців та арабських дипломатів, реалізація наступу напряму залежить від позиції адміністрації Дональда Трампа. Наразі Білий дім намагається просунути "крихке" перемир'я, укладене в жовтні 2025 року, до другого етапу. Ключовою вимогою США та Ізраїлю є повне роззброєння угруповання ХАМАС.

Ізраїль відновив удари по об'єктах "Хезболли" та ХАМАСу у Лівані06.01.26, 01:17 • 3873 перегляди

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з Трампом у грудні 2025 року погодився на подальшу дипломатичну співпрацю, проте він висловив сумнів у тому, що ХАМАС погодиться добровільно здати зброю. Через це ЦАХАЛ отримав наказ підготувати план дій на випадок зриву мирного процесу.

Поточна ситуація та загроза ескалації

Хоча офіційне припинення вогню діє з 10 жовтня 2025 року, воно залишається вкрай нестабільним. Тільки за останні три місяці було зафіксовано сотні порушень з обох сторін. У Газі вже розпочався процес повернення цивільних у північні райони, однак ізраїльські військові продовжують зміцнювати позиції вздовж демаркаційної лінії.

Ізраїль завдав авіаударів по Сидону та об'єктах у долині Бекаа у Лівані06.01.26, 06:29 • 4692 перегляди

Дональд Трамп нещодавно попередив ХАМАС про "справжнє пекло", якщо вимоги щодо роззброєння та звільнення всіх утримуваних осіб не будуть виконані. Ізраїльська сторона розглядає березень як крайній термін для досягнення дипломатичного прогресу, після чого військові дії можуть бути відновлені за підтримки Вашингтона. 

ХАМАС поплатиться, якщо не роззброїться найближчим часом - Трамп31.12.25, 10:20 • 3807 переглядiв

Степан Гафтко

