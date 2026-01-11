Ізраїль готує новий наступ у Газі на березень, очікується схвалення від Трампа

Фото: ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розробила плани відновлення масштабних бойових дій у секторі Гази, запланованих на березень 2026 року. Головною метою операції є місто Газа та переміщення так званої "жовтої лінії" припинення вогню далі на захід до морського узбережжя, що дозволить Ізраїлю встановити повний контроль над північною частиною анклаву. Про це повідомляє Times of Israel, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними ізраїльських посадовців та арабських дипломатів, реалізація наступу напряму залежить від позиції адміністрації Дональда Трампа. Наразі Білий дім намагається просунути "крихке" перемир'я, укладене в жовтні 2025 року, до другого етапу. Ключовою вимогою США та Ізраїлю є повне роззброєння угруповання ХАМАС.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з Трампом у грудні 2025 року погодився на подальшу дипломатичну співпрацю, проте він висловив сумнів у тому, що ХАМАС погодиться добровільно здати зброю. Через це ЦАХАЛ отримав наказ підготувати план дій на випадок зриву мирного процесу.

Поточна ситуація та загроза ескалації

Хоча офіційне припинення вогню діє з 10 жовтня 2025 року, воно залишається вкрай нестабільним. Тільки за останні три місяці було зафіксовано сотні порушень з обох сторін. У Газі вже розпочався процес повернення цивільних у північні райони, однак ізраїльські військові продовжують зміцнювати позиції вздовж демаркаційної лінії.

Дональд Трамп нещодавно попередив ХАМАС про "справжнє пекло", якщо вимоги щодо роззброєння та звільнення всіх утримуваних осіб не будуть виконані. Ізраїльська сторона розглядає березень як крайній термін для досягнення дипломатичного прогресу, після чого військові дії можуть бути відновлені за підтримки Вашингтона.

