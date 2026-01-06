Ізраїль відновив удари по об'єктах "Хезболли" та ХАМАСу у Лівані
ЦАХАЛ відновив удари по території Лівану, де, як стверджують ізраїльські військові, перебувають бойовики ХАМАС та "Хезболли".
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у понеділок розпочала серію ударів по об’єктах, які вона класифікує як військову інфраструктуру угруповань "Хезболла" та ХАМАС на території Лівану. Операція розпочалася після оприлюднення термінових наказів про евакуацію для мешканців чотирьох населених пунктів на сході та півдні країни. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Речник ізраїльських військових повідомив, що цілями атак є об’єкти в селах Хаммара та Айн-ель-Тіне, розташованих у долині Бекаа на сході, а також у Кфар-Хатта та Аан на півдні Лівану. Військове командування стверджує, що в цих районах зосереджена логістика та озброєння бойовиків.
Порушення перемир'я та політичний тиск
Нинішня ескалація відбувається на тлі крихкої угоди про припинення вогню, досягнутої за посередництва США у 2024 році. Хоча та домовленість поклала край активній фазі бойових дій, протягом останніх місяців сторони регулярно обмінювалися звинуваченнями у порушенні режиму тиші.
Ліванська влада висловлює серйозне занепокоєння тим, що Ізраїль може посилити інтенсивність ударів по всій країні. На думку аналітиків, такі дії спрямовані на те, щоб змусити офіційний Бейрут прискорити процес роззброєння "Хезболли" та конфіскації її арсеналів під тиском міжнародної спільноти, зокрема США.
