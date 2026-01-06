Израиль возобновил удары по объектам «Хезболлы» и ХАМАСа в Ливане
ЦАХАЛ возобновил удары по территории Ливана, где, как утверждают израильские военные, находятся боевики ХАМАС и «Хезболлы».
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник начала серию ударов по объектам, которые она классифицирует как военную инфраструктуру группировок "Хезболла" и ХАМАС на территории Ливана. Операция началась после обнародования срочных приказов об эвакуации для жителей четырех населенных пунктов на востоке и юге страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Представитель израильских военных сообщил, что целями атак являются объекты в деревнях Хаммара и Айн-эль-Тине, расположенных в долине Бекаа на востоке, а также в Кфар-Хатта и Аан на юге Ливана. Военное командование утверждает, что в этих районах сосредоточена логистика и вооружение боевиков.
Нарушение перемирия и политическое давление
Нынешняя эскалация происходит на фоне хрупкого соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве США в 2024 году. Хотя та договоренность положила конец активной фазе боевых действий, в течение последних месяцев стороны регулярно обменивались обвинениями в нарушении режима тишины.
Ливанские власти выражают серьезную обеспокоенность тем, что Израиль может усилить интенсивность ударов по всей стране. По мнению аналитиков, такие действия направлены на то, чтобы заставить официальный Бейрут ускорить процесс разоружения "Хезболлы" и конфискации ее арсеналов под давлением международного сообщества, в частности США.
