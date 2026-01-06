$42.290.12
Эксклюзив
19:29 • 6074 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 25033 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 49757 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 30265 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 34677 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 40222 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 100122 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70083 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 94963 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99293 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Израиль возобновил удары по объектам «Хезболлы» и ХАМАСа в Ливане

Киев • УНН

 • 6 просмотра

ЦАХАЛ возобновил удары по территории Ливана, где, как утверждают израильские военные, находятся боевики ХАМАС и «Хезболлы».

Израиль возобновил удары по объектам «Хезболлы» и ХАМАСа в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник начала серию ударов по объектам, которые она классифицирует как военную инфраструктуру группировок "Хезболла" и ХАМАС на территории Ливана. Операция началась после обнародования срочных приказов об эвакуации для жителей четырех населенных пунктов на востоке и юге страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Представитель израильских военных сообщил, что целями атак являются объекты в деревнях Хаммара и Айн-эль-Тине, расположенных в долине Бекаа на востоке, а также в Кфар-Хатта и Аан на юге Ливана. Военное командование утверждает, что в этих районах сосредоточена логистика и вооружение боевиков.

Нарушение перемирия и политическое давление

Нынешняя эскалация происходит на фоне хрупкого соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве США в 2024 году. Хотя та договоренность положила конец активной фазе боевых действий, в течение последних месяцев стороны регулярно обменивались обвинениями в нарушении режима тишины.

Ливанские власти выражают серьезную обеспокоенность тем, что Израиль может усилить интенсивность ударов по всей стране. По мнению аналитиков, такие действия направлены на то, чтобы заставить официальный Бейрут ускорить процесс разоружения "Хезболлы" и конфискации ее арсеналов под давлением международного сообщества, в частности США.

Степан Гафтко

