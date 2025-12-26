$42.150.05
25 декабря, 16:14 • 14569 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 51982 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 55126 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 68584 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 34346 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 26196 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 19963 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 65321 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 81579 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 35513 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Израиль уничтожил одного из лидеров иранских сил «Кудс» в Ливане

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Силы обороны Израиля ликвидировали Хусейна Махмуда Маршада аль-Джавари, военнослужащего иранских сил «Кудс», в Ливане. Он участвовал в планировании нападений из Сирии и Ливана.

Израиль уничтожил одного из лидеров иранских сил «Кудс» в Ливане

Силы обороны Израиля заявили об уничтожении в Ливане военнослужащего иранских сил "Кудс" (одна из пяти ветвей иранского Корпуса стражей исламской революции), который участвовал в планировании нападений с территории Сирии и Ливана. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что военные идентифицировали мужчину как Хусейна Махмуда Маршада аль-Джавари, назвав его ключевым оперативником в подразделении 840 сил.

Он был убит в районе Ансарии, добавили военные в своем заявлении, не предоставляя никаких дополнительных подробностей его смерти

- говорится в сообщении.

Стоит добавить, что в конце октября Израиль нанес удар по Бейруту 23 ноября, заявив, что целью был начальник штаба "Хезболлы". В результате атаки погиб один человек и 21 получил ранения.

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке ответных мер после инцидента со взрывом бомбы, в результате которого был ранен офицер ЦАХАЛа.

Израиль нанес авиаудары по Ливану накануне решающей встречи по разоружению «Хезболлы»18.12.25, 20:51

Новости Мира
Израиль
Армия обороны Израиля
Ливан
Сирия