Израиль уничтожил одного из лидеров иранских сил «Кудс» в Ливане

Силы обороны Израиля заявили об уничтожении в Ливане военнослужащего иранских сил "Кудс" (одна из пяти ветвей иранского Корпуса стражей исламской революции), который участвовал в планировании нападений с территории Сирии и Ливана. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что военные идентифицировали мужчину как Хусейна Махмуда Маршада аль-Джавари, назвав его ключевым оперативником в подразделении 840 сил.

Он был убит в районе Ансарии, добавили военные в своем заявлении, не предоставляя никаких дополнительных подробностей его смерти - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что в конце октября Израиль нанес удар по Бейруту 23 ноября, заявив, что целью был начальник штаба "Хезболлы". В результате атаки погиб один человек и 21 получил ранения.

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке ответных мер после инцидента со взрывом бомбы, в результате которого был ранен офицер ЦАХАЛа.

Израиль нанес авиаудары по Ливану накануне решающей встречи по разоружению «Хезболлы»