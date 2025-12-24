Нетаньягу звинувачує ХАМАС у порушенні перемир'я через вибух у Рафаху – Ізраїль обіцяє відповідь
Київ • УНН
Ізраїльський прем'єр Нетаньягу заявив про підготовку відповіді після інциденту з вибухом у Рафаху, внаслідок якого поранено офіцера ЦАХАЛу. ХАМАС заперечує причетність, стверджуючи, що вибух спричинили старі боєприпаси.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про підготовку заходів у відповідь після інциденту з вибухом бомби, внаслідок якого було поранено офіцера ЦАХАЛу. Глава уряду звинуватив ХАМАС у відмові від роззброєння, передбаченого чинною угодою. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Вибух стався в районі Рафаха поблизу ізраїльського військового автомобіля. За даними армії, один офіцер отримав легкі поранення. Виступаючи на церемонії випуску пілотів ВПС, Нетаньягу наголосив, що ХАМАС ігнорує умови жовтневої угоди про припинення вогню.
Ізраїль відреагує відповідно
Відповідь ХАМАС та роль посередників
Представник ХАМАС Махмуд Мердаві офіційно заперечив причетність бойовиків до інциденту. За його версією, причиною детонації стали боєприпаси, що залишилися після попередніх бойових дій.
Вибух був спричинений бомбами, залишеними ворогом, які раніше не вибухали, і ми повідомили про це посередників
Ризики для перемир'я
Ситуація в Рафаху залишається напруженою, оскільки ізраїльські війська продовжують діяти в певних зонах цього сектору. Обмін звинуваченнями ставить під загрозу стабільність перемир’я, оскільки Ізраїль розглядає цей вибух як цілеспрямовану атаку на свої сили, тоді як ХАМАС апелює до посередників, звинувачуючи ЦАХАЛ у неналежному очищенні територій від нерозірваних снарядів.
