Нетаньягу звинувачує ХАМАС у порушенні перемир'я через вибух у Рафаху – Ізраїль обіцяє відповідь

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про підготовку заходів у відповідь після інциденту з вибухом бомби, внаслідок якого було поранено офіцера ЦАХАЛу. Глава уряду звинуватив ХАМАС у відмові від роззброєння, передбаченого чинною угодою. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Вибух стався в районі Рафаха поблизу ізраїльського військового автомобіля. За даними армії, один офіцер отримав легкі поранення. Виступаючи на церемонії випуску пілотів ВПС, Нетаньягу наголосив, що ХАМАС ігнорує умови жовтневої угоди про припинення вогню.

– сказав він, додавши, що угруповання чітко продемонструвало відсутність намірів роззброюватися.

Представник ХАМАС Махмуд Мердаві офіційно заперечив причетність бойовиків до інциденту. За його версією, причиною детонації стали боєприпаси, що залишилися після попередніх бойових дій.

Вибух був спричинений бомбами, залишеними ворогом, які раніше не вибухали, і ми повідомили про це посередників