Ексклюзив
15:03 • 10516 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 12548 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 10620 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 15220 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
24 грудня, 11:46 • 22642 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
24 грудня, 11:12 • 15972 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 18053 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 34595 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 50128 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 68992 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Публікації
Ексклюзиви
Нетаньягу звинувачує ХАМАС у порушенні перемир'я через вибух у Рафаху – Ізраїль обіцяє відповідь

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Ізраїльський прем'єр Нетаньягу заявив про підготовку відповіді після інциденту з вибухом у Рафаху, внаслідок якого поранено офіцера ЦАХАЛу. ХАМАС заперечує причетність, стверджуючи, що вибух спричинили старі боєприпаси.

Нетаньягу звинувачує ХАМАС у порушенні перемир'я через вибух у Рафаху – Ізраїль обіцяє відповідь

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про підготовку заходів у відповідь після інциденту з вибухом бомби, внаслідок якого було поранено офіцера ЦАХАЛу. Глава уряду звинуватив ХАМАС у відмові від роззброєння, передбаченого чинною угодою. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Вибух стався в районі Рафаха поблизу ізраїльського військового автомобіля. За даними армії, один офіцер отримав легкі поранення. Виступаючи на церемонії випуску пілотів ВПС, Нетаньягу наголосив, що ХАМАС ігнорує умови жовтневої угоди про припинення вогню.

Ізраїль відреагує відповідно

– сказав він, додавши, що угруповання чітко продемонструвало відсутність намірів роззброюватися.

Відповідь ХАМАС та роль посередників

Представник ХАМАС Махмуд Мердаві офіційно заперечив причетність бойовиків до інциденту. За його версією, причиною детонації стали боєприпаси, що залишилися після попередніх бойових дій.

Колишній помічник заявив, що Нетаньягу шукав способи уникнути відповідальності за напад ХАМАС 7 жовтня23.12.25, 19:22 • 3618 переглядiв

Вибух був спричинений бомбами, залишеними ворогом, які раніше не вибухали, і ми повідомили про це посередників 

– заявив Мердаві у мережі X.

Ризики для перемир'я

Ситуація в Рафаху залишається напруженою, оскільки ізраїльські війська продовжують діяти в певних зонах цього сектору. Обмін звинуваченнями ставить під загрозу стабільність перемир’я, оскільки Ізраїль розглядає цей вибух як цілеспрямовану атаку на свої сили, тоді як ХАМАС апелює до посередників, звинувачуючи ЦАХАЛ у неналежному очищенні територій від нерозірваних снарядів.

"Ми ніколи не покинемо Газу": міністр оборони Ізраїлю спростував чутки про переселення анклаву, але підтвердив військову присутність23.12.25, 20:20 • 3966 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Ізраїль
Reuters
Армія оборони Ізраїлю
Рафах
Сектор Газа