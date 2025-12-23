"Ми ніколи не покинемо Газу": міністр оборони Ізраїлю спростував чутки про переселення анклаву, але підтвердив військову присутність
Міністерство оборони Ізраїлю заперечило наміри уряду відновлювати цивільні поселення в секторі Газа, заявивши, що військова присутність буде суто безпекового характеру. Ця позиція суперечить "Плану Трампа" щодо виведення ізраїльських військ з анклаву.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у вівторок заперечив наміри уряду відновлювати цивільні поселення в секторі Газа. Ця заява з'явилася після його попередніх слів, які багато хто витлумачив як план реколонізації анклаву. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Офіційне роз’яснення спрямоване на те, щоб зняти напругу навколо мирного плану президента США Дональда Трампа, який передбачає повне виведення ізраїльських військ.
Виступаючи в поселенні Бейт-Ель на Західному березі, Кац спочатку заявив про намір створити в північній частині Гази підрозділи типу "Нахаль". Історично ці підрозділи поєднували військову службу з сільськогосподарською діяльністю та розбудовою нових громад. Це викликало обурення палестинської сторони та занепокоєння міжнародних посередників.
Згодом офіс міністра випустив уточнення, де наголошується, що присутність військових матиме суто безпековий характер.
Ми знаходимося в глибині Гази і ніколи не покинемо всю Газу. Такого ніколи не буде. Ми там, щоб захищати, щоб запобігти тому, що сталося
Він також додав у своїй офіційній заяві: "уряд не має наміру створювати поселення в секторі Газа".
Конфлікт із мирним планом Трампа
Позиція Каца про постійну військову присутність прямо суперечить "Плану Трампа", підписаному в жовтні 2025 року. Згідно з цим документом, Ізраїль має поступово вивести всі сили з анклаву, передавши контроль міжнародним стабілізаційним силам та палестинській технократичній адміністрації.
Реакція ХАМАС на слова ізраїльського міністра була миттєвою. Речник угруповання Хазем Кассем назвав ці заяви "явним порушенням угоди про припинення вогню" та такими, що "повністю суперечать" мирним домовленостям.
Наразі Ізраїль намагається балансувати між тиском правих політичних сил всередині країни, які вимагають повернення поселень у Газу (ліквідованих у 2005 році), та вимогами Вашингтона щодо дотримання умов мирного врегулювання.
