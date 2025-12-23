$42.150.10
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 9470 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 13724 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 23168 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 19904 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 25327 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 15804 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 17067 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 22596 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38197 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
"Ми ніколи не покинемо Газу": міністр оборони Ізраїлю спростував чутки про переселення анклаву, але підтвердив військову присутність

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Міністерство оборони Ізраїлю заперечило наміри уряду відновлювати цивільні поселення в секторі Газа, заявивши, що військова присутність буде суто безпекового характеру. Ця позиція суперечить "Плану Трампа" щодо виведення ізраїльських військ з анклаву.

"Ми ніколи не покинемо Газу": міністр оборони Ізраїлю спростував чутки про переселення анклаву, але підтвердив військову присутність

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у вівторок заперечив наміри уряду відновлювати цивільні поселення в секторі Газа. Ця заява з'явилася після його попередніх слів, які багато хто витлумачив як план реколонізації анклаву. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Офіційне роз’яснення спрямоване на те, щоб зняти напругу навколо мирного плану президента США Дональда Трампа, який передбачає повне виведення ізраїльських військ.

Виступаючи в поселенні Бейт-Ель на Західному березі, Кац спочатку заявив про намір створити в північній частині Гази підрозділи типу "Нахаль". Історично ці підрозділи поєднували військову службу з сільськогосподарською діяльністю та розбудовою нових громад. Це викликало обурення палестинської сторони та занепокоєння міжнародних посередників.

Ізраїль схвалив 19 нових поселень на Західному березі Йордану: встановлено історичний рекорд21.12.25, 21:59 • 3496 переглядiв

Згодом офіс міністра випустив уточнення, де наголошується, що присутність військових матиме суто безпековий характер.

Ми знаходимося в глибині Гази і ніколи не покинемо всю Газу. Такого ніколи не буде. Ми там, щоб захищати, щоб запобігти тому, що сталося 

– заявив Кац, маючи на увазі напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Він також додав у своїй офіційній заяві: "уряд не має наміру створювати поселення в секторі Газа".

Конфлікт із мирним планом Трампа

Позиція Каца про постійну військову присутність прямо суперечить "Плану Трампа", підписаному в жовтні 2025 року. Згідно з цим документом, Ізраїль має поступово вивести всі сили з анклаву, передавши контроль міжнародним стабілізаційним силам та палестинській технократичній адміністрації.

Реакція ХАМАС на слова ізраїльського міністра була миттєвою. Речник угруповання Хазем Кассем назвав ці заяви "явним порушенням угоди про припинення вогню" та такими, що "повністю суперечать" мирним домовленостям.

Наразі Ізраїль намагається балансувати між тиском правих політичних сил всередині країни, які вимагають повернення поселень у Газу (ліквідованих у 2005 році), та вимогами Вашингтона щодо дотримання умов мирного врегулювання.

Другий етап миру в Газі очікується на початку 2026 року – МЗС Туреччини22.12.25, 18:55 • 3434 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Село
Сутички
Ізраїль
Reuters
Дональд Трамп
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа