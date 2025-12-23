"Мы никогда не покинем Газу": министр обороны Израиля опроверг слухи о переселении анклава, но подтвердил военное присутствие

$42.150.10
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 9428 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 13694 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 23139 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 19890 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 25310 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 15798 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 17064 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22594 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38196 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
путину не интересны компромиссы, уступки со стороны Украины его не остановят - экс-глава Госдепа США Блинкен
23 декабря, 09:33 • 6460 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезоном
23 декабря, 09:59 • 17467 просмотра
Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД
23 декабря, 12:12 • 15719 просмотра
Агент НАБУ оказался гражданином рф, который сидел за мошенничество – экс-глава судебной администрации раскрыл детали громкого уголовного дела
14:45 • 5602 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"
14:58 • 11580 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
15:15 • 13691 просмотра
15:15 • 13691 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"
14:58 • 11629 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жилье
23 декабря, 12:03 • 23137 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
23 декабря, 11:27 • 25310 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
22 декабря, 14:35 • 87593 просмотра
22 декабря, 14:35 • 87593 просмотра
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Роберт Фицо
Джеффри Эпштейн
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Израиль
Одесская область
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезоном
23 декабря, 09:59 • 17517 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"
23 декабря, 08:10 • 19667 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка
22 декабря, 17:50 • 24127 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлер
22 декабря, 14:33 • 26328 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекорд
22 декабря, 07:59 • 48864 просмотра
"Мы никогда не покинем Газу": министр обороны Израиля опроверг слухи о переселении анклава, но подтвердил военное присутствие

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Министерство обороны Израиля опровергло намерения правительства восстанавливать гражданские поселения в секторе Газа, заявив, что военное присутствие будет сугубо безопасного характера. Эта позиция противоречит "Плану Трампа" по выводу израильских войск из анклава.

"Мы никогда не покинем Газу": министр обороны Израиля опроверг слухи о переселении анклава, но подтвердил военное присутствие

Министр обороны Израиля Исраэль Кац во вторник опроверг намерения правительства восстанавливать гражданские поселения в секторе Газа. Это заявление появилось после его предыдущих слов, которые многие истолковали как план реколонизации анклава. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Официальное разъяснение направлено на то, чтобы снять напряжение вокруг мирного плана президента США Дональда Трампа, который предусматривает полный вывод израильских войск.

Выступая в поселении Бейт-Эль на Западном берегу, Кац сначала заявил о намерении создать в северной части Газы подразделения типа "Нахаль". Исторически эти подразделения совмещали военную службу с сельскохозяйственной деятельностью и развитием новых общин. Это вызвало возмущение палестинской стороны и обеспокоенность международных посредников.

Израиль одобрил 19 новых поселений на Западном берегу Иордана: установлен исторический рекорд21.12.25, 21:59 • 3496 просмотров

Впоследствии офис министра выпустил уточнение, где подчеркивается, что присутствие военных будет носить сугубо безопасный характер.

Мы находимся в глубине Газы и никогда не покинем всю Газу. Такого никогда не будет. Мы там, чтобы защищать, чтобы предотвратить то, что произошло 

– заявил Кац, имея в виду нападение ХАМАС 7 октября 2023 года.

Он также добавил в своем официальном заявлении: "правительство не имеет намерения создавать поселения в секторе Газа".

Конфликт с мирным планом Трампа

Позиция Каца о постоянном военном присутствии прямо противоречит "Плану Трампа", подписанному в октябре 2025 года. Согласно этому документу, Израиль должен постепенно вывести все силы из анклава, передав контроль международным стабилизационным силам и палестинской технократической администрации.

Реакция ХАМАС на слова израильского министра была мгновенной. Представитель группировки Хазем Кассем назвал эти заявления "явным нарушением соглашения о прекращении огня" и такими, что "полностью противоречат" мирным договоренностям.

Сейчас Израиль пытается балансировать между давлением правых политических сил внутри страны, которые требуют возвращения поселений в Газу (ликвидированных в 2005 году), и требованиями Вашингтона относительно соблюдения условий мирного урегулирования.

Второй этап мира в Газе ожидается в начале 2026 года – МИД Турции22.12.25, 18:55 • 3434 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Село
Столкновения
Израиль
Reuters
Дональд Трамп
Турция
Соединённые Штаты
Сектор Газа