"Мы никогда не покинем Газу": министр обороны Израиля опроверг слухи о переселении анклава, но подтвердил военное присутствие
Министерство обороны Израиля опровергло намерения правительства восстанавливать гражданские поселения в секторе Газа, заявив, что военное присутствие будет сугубо безопасного характера. Эта позиция противоречит "Плану Трампа" по выводу израильских войск из анклава.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац во вторник опроверг намерения правительства восстанавливать гражданские поселения в секторе Газа. Это заявление появилось после его предыдущих слов, которые многие истолковали как план реколонизации анклава. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Официальное разъяснение направлено на то, чтобы снять напряжение вокруг мирного плана президента США Дональда Трампа, который предусматривает полный вывод израильских войск.
Выступая в поселении Бейт-Эль на Западном берегу, Кац сначала заявил о намерении создать в северной части Газы подразделения типа "Нахаль". Исторически эти подразделения совмещали военную службу с сельскохозяйственной деятельностью и развитием новых общин. Это вызвало возмущение палестинской стороны и обеспокоенность международных посредников.
Впоследствии офис министра выпустил уточнение, где подчеркивается, что присутствие военных будет носить сугубо безопасный характер.
Мы находимся в глубине Газы и никогда не покинем всю Газу. Такого никогда не будет. Мы там, чтобы защищать, чтобы предотвратить то, что произошло
Он также добавил в своем официальном заявлении: "правительство не имеет намерения создавать поселения в секторе Газа".
Конфликт с мирным планом Трампа
Позиция Каца о постоянном военном присутствии прямо противоречит "Плану Трампа", подписанному в октябре 2025 года. Согласно этому документу, Израиль должен постепенно вывести все силы из анклава, передав контроль международным стабилизационным силам и палестинской технократической администрации.
Реакция ХАМАС на слова израильского министра была мгновенной. Представитель группировки Хазем Кассем назвал эти заявления "явным нарушением соглашения о прекращении огня" и такими, что "полностью противоречат" мирным договоренностям.
Сейчас Израиль пытается балансировать между давлением правых политических сил внутри страны, которые требуют возвращения поселений в Газу (ликвидированных в 2005 году), и требованиями Вашингтона относительно соблюдения условий мирного урегулирования.
