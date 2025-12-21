$42.340.00
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 11548 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 21500 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 23197 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 37568 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 65268 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 71173 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 43742 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 37103 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 38760 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 44098 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Израиль одобрил 19 новых поселений на Западном берегу Иордана: установлен исторический рекорд

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Правительство Израиля одобрило строительство 19 новых еврейских поселений на оккупированном Западном берегу Иордана, увеличив их количество до 210. Это решение легализует ранее созданные форпосты и разрешает строительство на землях, с которых выселены палестинцы.

Израиль одобрил 19 новых поселений на Западном берегу Иордана: установлен исторический рекорд
Фото: Reuters

Правительство Израиля официально утвердило строительство 19 новых еврейских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Это решение стало очередным шагом в политике расширения израильского присутствия, что, по мнению международных наблюдателей, делает создание независимого палестинского государства почти невозможным. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

По данным организации Peace Now, за время действующего правительства количество поселений выросло почти на 50%: со 141 в 2022 году до 210 после последнего одобрения. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что этот шаг довел количество новых поселений за последние несколько лет до 69, что является новым рекордом.

Израиль отказал во въезде на Западный берег шести депутатам парламента Канады17.12.25, 07:52 • 3375 просмотров

Этот шаг довел количество новых поселений за последние несколько лет до 69, что является новым рекордом 

– подчеркнул Смотрич, который является одним из главных идеологов поселенческого движения.

Новое решение правительства легализует часть ранее созданных форпостов и разрешает строительство на землях, с которых были выселены палестинцы. Кроме того, Израиль одобрил восстановление поселений Кадим и Ганим. Они были ликвидированы еще в 2005 году, и до марта 2023 года израильтянам было законодательно запрещено туда возвращаться.

Следующим шагом в процессе в Газе является назначение Совета мира - Рубио19.12.25, 19:32 • 4245 просмотров

Эти действия происходят на фоне дипломатического давления со стороны США, которые пытаются продвинуть второй этап соглашения о прекращении огня в Газе, действующего с 10 октября.

Поселения считаются незаконными согласно международному праву, поскольку они фрагментируют территорию, на которую претендуют палестинцы. В настоящее время на Западном берегу проживает более 500 000 евреев, еще 200 000 – в восточном Иерусалиме. Несмотря на протесты мирового сообщества, Израиль продолжает политику конфискации земель, аргументируя это вопросами безопасности и исторического права.

ООН сократила продовольственные пайки в Газе вдвое, обвиняя в этом ограничения Израиля15.12.25, 22:43 • 3692 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Недвижимость
Канада
Сектор Газа