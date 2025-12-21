Израиль одобрил 19 новых поселений на Западном берегу Иордана: установлен исторический рекорд

Фото: Reuters

Правительство Израиля официально утвердило строительство 19 новых еврейских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Это решение стало очередным шагом в политике расширения израильского присутствия, что, по мнению международных наблюдателей, делает создание независимого палестинского государства почти невозможным. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

По данным организации Peace Now, за время действующего правительства количество поселений выросло почти на 50%: со 141 в 2022 году до 210 после последнего одобрения. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что этот шаг довел количество новых поселений за последние несколько лет до 69, что является новым рекордом.

Этот шаг довел количество новых поселений за последние несколько лет до 69, что является новым рекордом – подчеркнул Смотрич, который является одним из главных идеологов поселенческого движения.

Новое решение правительства легализует часть ранее созданных форпостов и разрешает строительство на землях, с которых были выселены палестинцы. Кроме того, Израиль одобрил восстановление поселений Кадим и Ганим. Они были ликвидированы еще в 2005 году, и до марта 2023 года израильтянам было законодательно запрещено туда возвращаться.

Эти действия происходят на фоне дипломатического давления со стороны США, которые пытаются продвинуть второй этап соглашения о прекращении огня в Газе, действующего с 10 октября.

Поселения считаются незаконными согласно международному праву, поскольку они фрагментируют территорию, на которую претендуют палестинцы. В настоящее время на Западном берегу проживает более 500 000 евреев, еще 200 000 – в восточном Иерусалиме. Несмотря на протесты мирового сообщества, Израиль продолжает политику конфискации земель, аргументируя это вопросами безопасности и исторического права.

