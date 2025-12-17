Израиль отказал во въезде на Западный берег шести депутатам парламента Канады

$42.250.05
16 декабря, 17:02 • 14642 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 31065 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 26236 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 29399 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 26572 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 26558 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 27479 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 24848 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 29775 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24778 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Популярные новости
Швеция обнаружила российских военных на танкерах «теневого флота» в Балтике16 декабря, 22:03 • 5374 просмотра
Трамп считает, что путин хочет оккупировать всю Украину - руководитель аппарата Белого дома00:46 • 4868 просмотра
Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении02:29 • 7280 просмотра
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях02:53 • 14534 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа04:37 • 5910 просмотра
публикации
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 24511 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 38366 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 41255 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 81195 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 75615 просмотра
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 46920 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 64454 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 64198 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 67718 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 102459 просмотра
Израиль отказал во въезде на Западный берег шести депутатам парламента Канады

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Израиль запретил въезд на Западный берег шести канадским парламентариям из-за якобы связей с террористической организацией. Канадская сторона выразила протест и связывает инцидент с политическими решениями Канады в отношении Палестины.

Израиль отказал во въезде на Западный берег шести депутатам парламента Канады

Власти Израиля запретили въезд на Западный берег реки Иордан шести канадским парламентариям, обвинив их в связях с "террористической организацией". Об этом информирует издание Le Figaro, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что депутаты Канады находились в Иордании и направлялись на Западный берег в составе 30-ти человек делегации, организованной благотворительной организацией "Канадский мусульманский выбор".

В заявлении израильского посольства в Канаде отмечается, что эта организация получает финансирование от филиала "Международной исламской помощи", которую Израиль относит к списку террористических организаций. Организация отрицает какие-либо связи с ХАМАС, о которых заявляет Израиль.

Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира ХАМАС в Газе14.12.25, 05:00 • 7491 просмотр

Депутат Кван сообщила, что канадская делегация заблаговременно информировала израильскую сторону о поездке, которая предусматривала встречи с неправительственными организациями и представителями палестинского и еврейского гражданского общества. Электронные разрешения на въезд были "предварительно одобрены", однако на пункте пропуска моста Алленби во вторник всей делегации отказали в пересечении границы.

ХАМАС: убийство командира Израилем угрожает жизнеспособности прекращения огня в Газе14.12.25, 16:01 • 5034 просмотра

Кван предположила, что запрет мог быть связан с решением премьер-министра Канады Марка Карни признать Государство Палестина во время Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

После инцидента делегация вернулась в Амман. Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что Оттава официально выразила Израилю протест относительно ненадлежащего обращения с канадскими гражданами при попытке пересечения границы.

ООН сократила продовольственные пайки в Газе вдвое, обвиняя в этом ограничения Израиля15.12.25, 21:43 • 3488 просмотров

Вита Зеленецкая

Политика
Дипломатка
Генеральная Ассамблея ООН
Израиль
благотворительность
Оттава
Иордания
Канада