Израиль отказал во въезде на Западный берег шести депутатам парламента Канады

Власти Израиля запретили въезд на Западный берег реки Иордан шести канадским парламентариям, обвинив их в связях с "террористической организацией". Об этом информирует издание Le Figaro, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что депутаты Канады находились в Иордании и направлялись на Западный берег в составе 30-ти человек делегации, организованной благотворительной организацией "Канадский мусульманский выбор".

В заявлении израильского посольства в Канаде отмечается, что эта организация получает финансирование от филиала "Международной исламской помощи", которую Израиль относит к списку террористических организаций. Организация отрицает какие-либо связи с ХАМАС, о которых заявляет Израиль.

Депутат Кван сообщила, что канадская делегация заблаговременно информировала израильскую сторону о поездке, которая предусматривала встречи с неправительственными организациями и представителями палестинского и еврейского гражданского общества. Электронные разрешения на въезд были "предварительно одобрены", однако на пункте пропуска моста Алленби во вторник всей делегации отказали в пересечении границы.

Кван предположила, что запрет мог быть связан с решением премьер-министра Канады Марка Карни признать Государство Палестина во время Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

После инцидента делегация вернулась в Амман. Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что Оттава официально выразила Израилю протест относительно ненадлежащего обращения с канадскими гражданами при попытке пересечения границы.

