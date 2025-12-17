Ізраїль відмовив у в’їзді до Західного берега шістьом депутатам парламенту Канади
Київ • УНН
Ізраїль заборонив в’їзд на Західний берег шістьом канадським парламентарям через нібито зв’язки з терористичною організацією. Канадська сторона висловила протест і пов’язує інцидент із політичними рішеннями Канади щодо Палестини.
Влада Ізраїлю заборонила в’їзд на Західний берег річки Йордан шістьом канадським парламентарям, звинувативши їх у зв’язках із "терористичною організацією". Про це інформує видання Le Figaro, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що депутати Канади перебували в Йорданії та прямували на Західний берег у складі 30-особової делегації, організованої благодійною організацією "Канадський мусульманський вибір".
У заяві ізраїльського посольства в Канаді зазначається, що ця організація отримує фінансування від філії "Міжнародної ісламської допомоги", яку Ізраїль відносить до списку терористичних організацій. Організація заперечує будь-які зв’язки з ХАМАС, про які заявляє Ізраїль.
Депутатка Кван повідомила, що канадська делегація завчасно інформувала ізраїльську сторону про поїздку, яка передбачала зустрічі з неурядовими організаціями та представниками палестинського і єврейського громадянського суспільства. Електронні дозволи на в’їзд були "попередньо схвалені", проте на пункті пропуску мосту Алленбі у вівторок усій делегації відмовили у перетині кордону.
Кван припустила, що заборона могла бути пов’язана з рішенням прем’єр-міністра Канади Марка Карні визнати Державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН у вересні.
Після інциденту делегація повернулася до Аммана. Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що Оттава офіційно висловила Ізраїлю протест щодо неналежного поводження з канадськими громадянами під час спроби перетину кордону.
