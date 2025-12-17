$42.250.05
16 грудня, 17:02
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Ізраїль відмовив у в’їзді до Західного берега шістьом депутатам парламенту Канади

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Ізраїль заборонив в’їзд на Західний берег шістьом канадським парламентарям через нібито зв’язки з терористичною організацією. Канадська сторона висловила протест і пов’язує інцидент із політичними рішеннями Канади щодо Палестини.

Ізраїль відмовив у в’їзді до Західного берега шістьом депутатам парламенту Канади

Влада Ізраїлю заборонила в’їзд на Західний берег річки Йордан шістьом канадським парламентарям, звинувативши їх у зв’язках із "терористичною організацією". Про це інформує видання Le Figaro, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що депутати Канади перебували в Йорданії та прямували на Західний берег у складі 30-особової делегації, організованої благодійною організацією "Канадський мусульманський вибір".

У заяві ізраїльського посольства в Канаді зазначається, що ця організація отримує фінансування від філії "Міжнародної ісламської допомоги", яку Ізраїль відносить до списку терористичних організацій. Організація заперечує будь-які зв’язки з ХАМАС, про які заявляє Ізраїль.

Ізраїль заявив про ліквідацію високопоставленого командира ХАМАС у Газі14.12.25, 05:00 • 7491 перегляд

Депутатка Кван повідомила, що канадська делегація завчасно інформувала ізраїльську сторону про поїздку, яка передбачала зустрічі з неурядовими організаціями та представниками палестинського і єврейського громадянського суспільства. Електронні дозволи на в’їзд були "попередньо схвалені", проте на пункті пропуску мосту Алленбі у вівторок усій делегації відмовили у перетині кордону.

ХАМАС: вбивство командира Ізраїлем загрожує життєздатності припинення вогню у Газі14.12.25, 16:01 • 5034 перегляди

Кван припустила, що заборона могла бути пов’язана з рішенням прем’єр-міністра Канади Марка Карні визнати Державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН у вересні.

Після інциденту делегація повернулася до Аммана. Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що Оттава офіційно висловила Ізраїлю протест щодо неналежного поводження з канадськими громадянами під час спроби перетину кордону.

ООН скоротила продовольчі пайки в Газі вдвічі, звинувачуючи в цьому обмеження Ізраїлю15.12.25, 21:43 • 3488 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Дипломатка
Генеральна Асамблея ООН
Ізраїль
благодійність
Оттава
Йорданія
Канада