ООН скоротила продовольчі пайки в Газі вдвічі, звинувачуючи в цьому обмеження Ізраїлю
Київ • УНН
ООН скоротила продовольчі пайки в Газі вдвічі через обмеження Ізраїлю на гуманітарну допомогу. Це призвело до того, що сім'ї отримують лише половину мінімальних потреб у калоріях.
Організація Об'єднаних Націй була змушена скоротити продовольчі пайки для населення Сектора Гази вдвічі, посилаючись на обмеження, які продовжує накладати Ізраїль на гуманітарні зусилля. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Речник ООН Фархан Хак повідомив журналістам у понеділок, що через "постійні обмеження, які впливають на здатність доставляти достатні обсяги допомоги", партнери ООН були змушені скоротити обсяг допомоги до однієї посилки на сім'ю, яка покриває лише половину мінімальних потреб у калоріях до кінця місяця.
Хак уточнив, що він звинувачує в цьому обмеження Ізраїлю на:
- Пунктах пропуску для допомоги.
- Видах предметів, дозволених до ввезення.
- Кількості віз для гуманітарних працівників.
Різке скорочення допомоги підкреслює крихкість гуманітарних операцій у Газі, попри припинення вогню, яке мало б дозволити надходження більшої кількості ресурсів. За словами ООН, поточні поставки становлять лише частину того, що необхідно, тоді як настання зими посилює актуальність ситуації.
