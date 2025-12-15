$42.190.08
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15:22 • 23355 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у Новоросійську
15:05 • 26015 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угоди
14:54 • 21561 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
15 грудня, 14:20 • 20705 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 33735 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання
15 грудня, 12:05 • 21491 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20 • 21847 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16 • 22134 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривача
15 грудня, 09:35 • 22615 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
ООН скоротила продовольчі пайки в Газі вдвічі, звинувачуючи в цьому обмеження Ізраїлю

Київ • УНН

 • 26 перегляди

ООН скоротила продовольчі пайки в Газі вдвічі через обмеження Ізраїлю на гуманітарну допомогу. Це призвело до того, що сім'ї отримують лише половину мінімальних потреб у калоріях.

ООН скоротила продовольчі пайки в Газі вдвічі, звинувачуючи в цьому обмеження Ізраїлю
Фото: AP

Організація Об'єднаних Націй була змушена скоротити продовольчі пайки для населення Сектора Гази вдвічі, посилаючись на обмеження, які продовжує накладати Ізраїль на гуманітарні зусилля. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Речник ООН Фархан Хак повідомив журналістам у понеділок, що через "постійні обмеження, які впливають на здатність доставляти достатні обсяги допомоги", партнери ООН були змушені скоротити обсяг допомоги до однієї посилки на сім'ю, яка покриває лише половину мінімальних потреб у калоріях до кінця місяця.

ХАМАС: вбивство командира Ізраїлем загрожує життєздатності припинення вогню у Газі14.12.25, 17:01 • 4958 переглядiв

Хак уточнив, що він звинувачує в цьому обмеження Ізраїлю на:

  • Пунктах пропуску для допомоги.
    • Видах предметів, дозволених до ввезення.
      • Кількості віз для гуманітарних працівників.

        Різке скорочення допомоги підкреслює крихкість гуманітарних операцій у Газі, попри припинення вогню, яке мало б дозволити надходження більшої кількості ресурсів. За словами ООН, поточні поставки становлять лише частину того, що необхідно, тоді як настання зими посилює актуальність ситуації.

        ХАМАС погрожує зірвати наступний етап перемир'я в Газі, вимагаючи більшого тиску на Ізраїль09.12.25, 17:16 • 3153 перегляди

        Степан Гафтко

        Новини Світу
        Ізраїль
        благодійність
        Bloomberg
        Сектор Газа