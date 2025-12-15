ООН сократила продовольственные пайки в Газе вдвое, обвиняя в этом ограничения Израиля

$42.190.08
49.470.05
ukenru
19:26 • 3560 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15:22 • 23333 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 25998 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 21547 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
15 декабря, 14:20 • 20693 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 33718 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 12:05 • 21488 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 21846 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 22134 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 22615 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.2м/с
86%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 38452 просмотра
Зеленский и переговорщики США собрались на новую встречу в Берлине на фоне давления Трампа - СМИ15 декабря, 12:06 • 4132 просмотра
В Феодосии дрон попал в военный корабль, вызвав пожарPhoto15 декабря, 13:18 • 18615 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 29789 просмотра
Встреча советников Трампа и Зеленского в понедельник была "продуктивной" - СМИ15 декабря, 14:19 • 7238 просмотра
публикации
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 33718 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 30036 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 38680 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 88186 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 105876 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Музыкант
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Донецкая область
Германия
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 27154 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 44155 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 45107 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 49308 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 84043 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Forbes
Хранитель
Социальная сеть

ООН сократила продовольственные пайки в Газе вдвое, обвиняя в этом ограничения Израиля

Киев • УНН

 • 22 просмотра

ООН сократила продовольственные пайки в Газе вдвое из-за ограничений Израиля на гуманитарную помощь. Это привело к тому, что семьи получают лишь половину минимальных потребностей в калориях.

ООН сократила продовольственные пайки в Газе вдвое, обвиняя в этом ограничения Израиля
Фото: AP

Организация Объединенных Наций была вынуждена сократить продовольственные пайки для населения Сектора Газа вдвое, ссылаясь на ограничения, которые продолжает налагать Израиль на гуманитарные усилия. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Представитель ООН Фархан Хак сообщил журналистам в понедельник, что из-за "постоянных ограничений, влияющих на способность доставлять достаточные объемы помощи", партнеры ООН были вынуждены сократить объем помощи до одной посылки на семью, которая покрывает лишь половину минимальных потребностей в калориях до конца месяца.

ХАМАС: убийство командира Израилем угрожает жизнеспособности прекращения огня в Газе14.12.25, 17:01 • 4958 просмотров

Хак уточнил, что он обвиняет в этом ограничения Израиля на:

  • Пунктах пропуска для помощи.
    • Видах предметов, разрешенных к ввозу.
      • Количестве виз для гуманитарных работников.

        Резкое сокращение помощи подчеркивает хрупкость гуманитарных операций в Газе, несмотря на прекращение огня, которое должно было бы позволить поступление большего количества ресурсов. По словам ООН, текущие поставки составляют лишь часть того, что необходимо, тогда как наступление зимы усиливает актуальность ситуации.

        ХАМАС угрожает сорвать следующий этап перемирия в Газе, требуя большего давления на Израиль09.12.25, 17:16 • 3153 просмотра

        Степан Гафтко

        Новости Мира
        Израиль
        благотворительность
        Bloomberg L.P.
        Сектор Газа