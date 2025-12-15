ООН сократила продовольственные пайки в Газе вдвое, обвиняя в этом ограничения Израиля

Фото: AP

Организация Объединенных Наций была вынуждена сократить продовольственные пайки для населения Сектора Газа вдвое, ссылаясь на ограничения, которые продолжает налагать Израиль на гуманитарные усилия. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Представитель ООН Фархан Хак сообщил журналистам в понедельник, что из-за "постоянных ограничений, влияющих на способность доставлять достаточные объемы помощи", партнеры ООН были вынуждены сократить объем помощи до одной посылки на семью, которая покрывает лишь половину минимальных потребностей в калориях до конца месяца.

ХАМАС: убийство командира Израилем угрожает жизнеспособности прекращения огня в Газе

Хак уточнил, что он обвиняет в этом ограничения Израиля на:

Пунктах пропуска для помощи.

Видах предметов, разрешенных к ввозу.

Количестве виз для гуманитарных работников.

Резкое сокращение помощи подчеркивает хрупкость гуманитарных операций в Газе, несмотря на прекращение огня, которое должно было бы позволить поступление большего количества ресурсов. По словам ООН, текущие поставки составляют лишь часть того, что необходимо, тогда как наступление зимы усиливает актуальность ситуации.

ХАМАС угрожает сорвать следующий этап перемирия в Газе, требуя большего давления на Израиль