ХАМАС: убийство командира Израилем угрожает жизнеспособности прекращения огня в Газе
Киев • УНН
Переговорщик ХАМАС заявил, что убийство Израилем старшего командира Раида Саида и трех его соратников ставит под угрозу прекращение огня в Секторе Газа. Лидер ХАМАС призвал президента США Трампа потребовать от Израиля соблюдения условий перемирия.
Главный переговорщик ХАМАС заявил в воскресенье, что убийство Израилем высокопоставленного командира боевиков ставит под угрозу прекращение огня в Секторе Газа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Речь идет о старшем командире Раиде Саиде и трех его соратниках, погибших в субботу.
Лидер ХАМАС призвал президента США Дональда Трампа потребовать от Израиля соблюдения условий перемирия. Тысячи сторонников боевиков собрались в центре города Газа на похоронах убитых.
Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира ХАМАС в Газе14.12.25, 06:00 • 6230 просмотров