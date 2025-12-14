ХАМАС: убийство командира Израилем угрожает жизнеспособности прекращения огня в Газе

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Эксклюзив
12:56 • 5328 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
10:14 • 11592 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 33013 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 57963 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 41087 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 40050 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 32810 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 20106 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 19010 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 16652 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
98%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
армия рф потеряла за сутки 710 военнослужащих - Генштаб ВСУ14 декабря, 05:46 • 7172 просмотра
В Баварии задержали пятерых человек за подготовку атаки на рождественскую ярмарку14 декабря, 06:30 • 6360 просмотра
Силы обороны отбили более 150 атак РФ за минувшие сутки: Генштаб ВСУ обновил карты боевPhoto14 декабря, 06:48 • 3438 просмотра
В Венгрии тысячи людей вышли на протесты на фоне скандала с насилием над детьми14 декабря, 07:13 • 4668 просмотра
Силы ПВО уничтожили 110 из 138 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину14 декабря, 07:29 • 10948 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 38691 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 45627 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 43548 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 53257 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 77480 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Стив Уиткофф
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 20887 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 23161 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 28074 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 62499 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 42869 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Ракетная система С-300
Отопление

ХАМАС: убийство командира Израилем угрожает жизнеспособности прекращения огня в Газе

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Переговорщик ХАМАС заявил, что убийство Израилем старшего командира Раида Саида и трех его соратников ставит под угрозу прекращение огня в Секторе Газа. Лидер ХАМАС призвал президента США Трампа потребовать от Израиля соблюдения условий перемирия.

ХАМАС: убийство командира Израилем угрожает жизнеспособности прекращения огня в Газе
Фото: Reuters

Главный переговорщик ХАМАС заявил в воскресенье, что убийство Израилем высокопоставленного командира боевиков ставит под угрозу прекращение огня в Секторе Газа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Речь идет о старшем командире Раиде Саиде и трех его соратниках, погибших в субботу.

Лидер ХАМАС призвал президента США Дональда Трампа потребовать от Израиля соблюдения условий перемирия. Тысячи сторонников боевиков собрались в центре города Газа на похоронах убитых.

Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира ХАМАС в Газе14.12.25, 06:00 • 6230 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Израиль
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Сектор Газа