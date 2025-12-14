Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира ХАМАС в Газе
Киев • УНН
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Раэда Саеда, одного из командиров ХАМАС. Это произошло в ответ на атаку, ранившую двух израильских военных.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации одного из высокопоставленных командиров террористической организации ХАМАС, Раэда Саеда. Это самое громкое убийство представителя руководства ХАМАС после объявления перемирия в Газе. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.
Детали
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац заявили, что Раэда Саеда ликвидировали в ответ на субботнюю атаку ХАМАС, во время которой взрывное устройство ранило двух израильских военных.
По данным израильских источников, Саед участвовал в создании и развитии сети по производству вооружений и был заместителем командира вооруженного крыла ХАМАС. Его ликвидировали ударом по автомобилю: по информации контролируемых ХАМАС медицинских служб, в результате удара погибли 5 человек, по меньшей мере 25 получили ранения. ХАМАС пока не подтвердил смерть Саеда.
Напомним
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о близости второго этапа плана прекращения войны в Газе, разработанного при посредничестве США, однако ключевые вопросы еще не решены.
В то же время лидер ХАМАС угрожает не переходить к следующему этапу соглашения о прекращении огня в Секторе Газа, требуя усиления давления на Израиль. Ключевые требования включают открытие пограничного перехода, прекращение смертельных ударов и обеспечение поступления гуманитарной помощи.
