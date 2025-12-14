$42.270.00
13 декабря, 15:54 • 17049 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 31332 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 24269 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 24235 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 21436 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 15362 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 15967 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 15202 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 13458 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 13832 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира ХАМАС в Газе

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Раэда Саеда, одного из командиров ХАМАС. Это произошло в ответ на атаку, ранившую двух израильских военных.

Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации одного из высокопоставленных командиров террористической организации ХАМАС, Раэда Саеда. Это самое громкое убийство представителя руководства ХАМАС после объявления перемирия в Газе. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац заявили, что Раэда Саеда ликвидировали в ответ на субботнюю атаку ХАМАС, во время которой взрывное устройство ранило двух израильских военных.

По данным израильских источников, Саед участвовал в создании и развитии сети по производству вооружений и был заместителем командира вооруженного крыла ХАМАС. Его ликвидировали ударом по автомобилю: по информации контролируемых ХАМАС медицинских служб, в результате удара погибли 5 человек, по меньшей мере 25 получили ранения. ХАМАС пока не подтвердил смерть Саеда.

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о близости второго этапа плана прекращения войны в Газе, разработанного при посредничестве США, однако ключевые вопросы еще не решены. 

В то же время лидер ХАМАС угрожает не переходить к следующему этапу соглашения о прекращении огня в Секторе Газа, требуя усиления давления на Израиль. Ключевые требования включают открытие пограничного перехода, прекращение смертельных ударов и обеспечение поступления гуманитарной помощи.

В Газе ликвидирован лидера ХАМАС Мухаммада Синвара – Нетаньяху28.05.25, 17:15 • 3376 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Израиль
Reuters
Армия обороны Израиля
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты