13 грудня, 15:54 • 17099 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 31456 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 24323 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 24287 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 21480 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 15383 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 15982 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 15204 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13459 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13835 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ізраїль заявив про ліквідацію високопоставленого командира ХАМАС у Газі

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію Раеда Саеда, одного з командирів ХАМАС. Це сталося у відповідь на атаку, що поранила двох ізраїльських військових.

Ізраїль заявив про ліквідацію високопоставленого командира ХАМАС у Газі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про ліквідацію одного з високопоставлених командирів терористичної організації ХАМАС, Раеда Саеда. Це найгучніше вбивство представника керівництва ХАМАС після оголошення перемир’я в Газі. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац заявили, що Раеда Саеда ліквідували у відповідь на суботню атаку ХАМАС, під час якої вибуховий пристрій поранив двох ізраїльських військових.

За даними ізраїльських джерел, Саед брав участь у створенні та розвитку мережі з виробництва озброєнь і був заступником командира збройного крила ХАМАС. Його ліквідували ударом по автомобілю: за інформацією контрольованих ХАМАС медичних служб, внаслідок удару загинули 5 осіб, щонайменше 25 отримали поранення. ХАМАС поки не підтвердив смерть Саеда.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про близькість другого етапу плану припинення війни в Газі, розробленого за посередництва США, проте ключові питання ще не вирішені. 

Водночас лідер ХАМАС погрожує не переходити до наступного етапу угоди про припинення вогню в Секторі Гази, вимагаючи посилення тиску на Ізраїль. Ключові вимоги включають відкриття прикордонного переходу, припинення смертельних ударів та забезпечення надходження гуманітарної допомоги.

У Газі ліквідовано лідера ХАМАС Мухаммада Сінвара - Нетаньягу28.05.25, 17:15 • 3376 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Ізраїль
Reuters
Армія оборони Ізраїлю
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки