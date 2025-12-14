Ізраїль заявив про ліквідацію високопоставленого командира ХАМАС у Газі
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію Раеда Саеда, одного з командирів ХАМАС. Це сталося у відповідь на атаку, що поранила двох ізраїльських військових.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про ліквідацію одного з високопоставлених командирів терористичної організації ХАМАС, Раеда Саеда. Це найгучніше вбивство представника керівництва ХАМАС після оголошення перемир’я в Газі. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.
Деталі
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац заявили, що Раеда Саеда ліквідували у відповідь на суботню атаку ХАМАС, під час якої вибуховий пристрій поранив двох ізраїльських військових.
За даними ізраїльських джерел, Саед брав участь у створенні та розвитку мережі з виробництва озброєнь і був заступником командира збройного крила ХАМАС. Його ліквідували ударом по автомобілю: за інформацією контрольованих ХАМАС медичних служб, внаслідок удару загинули 5 осіб, щонайменше 25 отримали поранення. ХАМАС поки не підтвердив смерть Саеда.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про близькість другого етапу плану припинення війни в Газі, розробленого за посередництва США, проте ключові питання ще не вирішені.
Водночас лідер ХАМАС погрожує не переходити до наступного етапу угоди про припинення вогню в Секторі Гази, вимагаючи посилення тиску на Ізраїль. Ключові вимоги включають відкриття прикордонного переходу, припинення смертельних ударів та забезпечення надходження гуманітарної допомоги.
У Газі ліквідовано лідера ХАМАС Мухаммада Сінвара - Нетаньягу28.05.25, 17:15 • 3376 переглядiв