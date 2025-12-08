$42.060.13
Нетаньягу заявив про близькість другого етапу плану припинення війни в Газі

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про близькість другого етапу плану припинення війни в Газі, розробленого за посередництва США, проте ключові питання ще не вирішені. ХАМАС готовий розглянути заморозку або зберігання зброї, а також відновлено пошуки загиблого ізраїльського заручника.

Нетаньягу заявив про близькість другого етапу плану припинення війни в Газі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що другий етап плану з припинення війни в Газі, розробленого за посередництва США, близький, але ключові питання ще потрібно вирішити, передає УНН.

Деталі

Відповідно до другого етапу плану президента Дональда Трампа, Ізраїль має відвести свої війська далі від Гази, після того, як буде сформовано перехідну владу та розгорнуто міжнародні сили безпеки. ХАМАС має роззброїтися та розпочати відновлення.

У зв'язку з невирішеними питаннями про роззброєння ХАМАС один високопосадовець заявив, що угруповання готове розглянути можливість "заморозки або зберігання" зброї, що залишилася.

США та інші посередники чинять тиск на обидві сторони, прагнучи переходу до наступних етапів плану Трампа.

За повідомленнями арабських ЗМІ, група Червоного Хреста та члени озброєного крила ХАМАС відновлюють пошуки останнього загиблого ізраїльського заручника, сержанта поліції Рана Гвілі, в районі Зейтуна міста Газа.

Ізраїль відкриє прикордонний перехід "Рафах", щоб дозволити палестинцям покинути Сектор Гази03.12.25, 20:40 • 3950 переглядiв

Гвілі було вбито внаслідок нападів, організованих ХАМАС 7 жовтня 2023 року, і його тіло має бути повернено відповідно до умов початкової угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. "Ми витягнемо його", - заявив Нетаньягу на прес-конференції в неділю.

Через два місяці після набрання чинності угодою про припинення вогню в Газі обидві сторони продовжують звинувачувати одна одну в щоденних порушеннях. Ізраїльські сили, як і раніше, контролюють більше половини сектора Газа. ХАМАС значною мірою відновив свою присутність на решті території.

У бесіді з журналістами Нетаньягу заявив, що наприкінці місяця проведе важливі переговори з президентом Трампом щодо того, як забезпечити реалізацію другого етапу плану. Представниця уряду Ізраїлю оголосила у понеділок, що зустріч відбудеться 29 грудня.

Після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Єрусалимі в неділю Нетаньягу підтвердив, що правління ХАМАС у Газі має припинитися, і що це збройне угруповання має виконати "своє зобов'язання" скласти зброю та добитися демілітаризації сектора.

Пізніше, виступаючи перед ізраїльськими послами і дипломатами, він висловив скептицизм щодо того, чи зможуть заплановані багатонаціональні сили роззброїти ХАМАС.

Президент Лівану та "Хезболла" розійшлися в поглядах щодо розширення переговорів з Ізраїлем05.12.25, 22:11 • 5083 перегляди

"Виникає питання: наші друзі в Америці хочуть спробувати створити міжнародні сили, які виконають це завдання. Я сказав – будь ласка. Чи є тут добровольці? Навпаки, будь ласка", – сказав Нетаньягу, мабуть сумніваючись у готовності іноземних військ роззброїти ХАМАС силою.

Далі він повторив, що Ізраїль забезпечить роззброєння, сказавши: Це можна зробити легким шляхом, це можна зробити складним шляхом. Але зрештою це буде зроблено". В інтерв'ю агентству Associated Press високопоставлений представник ХАМАС Бассем Наім заявив, що його угруповання готове до переговорів про "заморожування або зберігання" свого арсеналу зброї як можливий підхід до вирішення однієї з найскладніших проблем.

"Ми відкриті для всеосяжного підходу, щоб уникнути подальшої ескалації, зіткнень або вибухів", - заявив Наім, член політбюро ХАМАС, в інтерв'ю в Катарі, де базується значна частина керівництва угруповання.

ХАМАС раніше відмовлявся здавати зброю без створення незалежної палестинської держави.

Він також заявив, що Ізраїль не виконав ключові зобов'язання щодо припинення вогню, заявивши, що Газа не була завалена гуманітарною допомогою, а прикордонний перехід Рафах з Єгиптом не був знову відкритий.

Гуманітарні організації повідомляють про різке збільшення поставок у секторі, проте вони, як і раніше, стикаються з обмеженнями з боку Ізраїлю у своїй роботі та відсутністю безпеки. Минулого тижня Ізраїль заявив про готовність знову відкрити Рафах — головну браму Гази у світ — але тільки для того, щоб люди могли покинути її. Єгипет та палестинці не погодилися з цим і наполягали на тому, що Ізраїль зобов'язаний відкрити КПП в обох напрямках.

Зять Трампа Кушнер та Сів Віткофф разом з Тоні Блером керуватимуть відбудовою Сектору Гази – The Telegraph 05.12.25, 17:34 • 4132 перегляди

Угода про припинення вогню зупинила руйнівний дворічний ізраїльський наступ у Газі, спровокований смертоносними атаками ХАМАС та масовим захопленням заручників на півдні Ізраїлю.

Перший етап мирного плану включав повернення 20 живих заручників та останків 28 загиблих заручників, що залишилися в Газі. В обмін на визволення живих заручників Ізраїль передав майже 2000 палестинських ув'язнених. За кожного переданого ізраїльського заручника Ізраїль повертає тіла 15 палестинців.

Антоніна Туманова

Новини Світу