Зять Трампа Кушнер та Сів Віткофф разом з Тоні Блером керуватимуть відбудовою Сектору Гази – The Telegraph

Згідно з новими планами США, оголошення яких очікується цього місяця, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, його соратник Стів Віткофф та Тоні Блер відіграватимуть ключову роль у відбудові та управлінні зруйнованим війною Сектором Гази. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Західні чиновники повідомили, що ці довірені особи, які відіграли ключову роль у забезпеченні припинення вогню, тепер допомагатимуть керувати Сектором Гази.

Повідомляється, що "момент істини" для відбудови настав після згоди ХАМАС на роззброєння. Слід зазначити, що Кушнер і Віткофф також беруть центральну участь у зусиллях США щодо припинення війни в Україні.

Нагадаємо

Експрем'єр-міністр Британії сер Тоні Блер став першим призначеним членом нової "Ради миру" під головуванням Трампа. Ця рада тимчасово контролюватиме управління сектором Газа у разі ухвалення ХАМАС американського плану припинення війни.

Раніше прем'єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що ХАМАС буде роззброєний. Це сталось після повідомлень про те, що США розглядають можливість продовження відновлення частини Гази, навіть якщо бойовики не складуть зброю.

Трамп до Різдва планує оголосити про перехід до другої фази палестинсько-ізраїльського врегулювання та подати нову структуру управління Сектором Гази.