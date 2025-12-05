Зять Трампа Кушнер и Сив Виткофф вместе с Тони Блэром будут руководить восстановлением Сектора Газа – The Telegraph

Согласно новым планам США, объявление которых ожидается в этом месяце, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, его соратник Стив Виткофф и Тони Блэр будут играть ключевую роль в восстановлении и управлении разрушенным войной Сектором Газа. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Западные чиновники сообщили, что эти доверенные лица, сыгравшие ключевую роль в обеспечении прекращения огня, теперь будут помогать управлять Сектором Газа.

Сообщается, что "момент истины" для восстановления наступил после согласия ХАМАС на разоружение. Следует отметить, что Кушнер и Виткофф также принимают центральное участие в усилиях США по прекращению войны в Украине.

Напомним

Экс-премьер-министр Великобритании сэр Тони Блэр стал первым назначенным членом нового "Совета мира" под председательством Трампа. Этот совет будет временно контролировать управление сектором Газа в случае принятия ХАМАС американского плана прекращения войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху заявил, что ХАМАС будет разоружен. Это произошло после сообщений о том, что США рассматривают возможность продолжения восстановления части Газы, даже если боевики не сложат оружие.

Трамп до Рождества планирует объявить о переходе ко второй фазе палестино-израильского урегулирования и представить новую структуру управления Сектором Газа.