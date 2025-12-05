Зять Трампа Кушнер и Сив Виткофф вместе с Тони Блэром будут руководить восстановлением Сектора Газа – The Telegraph

$42.180.02
14:41 • 3138 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
11:17 • 19880 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 19602 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 25445 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 38362 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 46343 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 39658 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 68524 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 34999 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 57981 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Рубрики
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50
оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepStatePhoto5 декабря, 08:25
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго5 декабря, 08:47
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?11:17
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляйен
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Китай
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06
Зять Трампа Кушнер и Сив Виткофф вместе с Тони Блэром будут руководить восстановлением Сектора Газа – The Telegraph

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, его соратник Стив Виткофф и Тони Блэр будут играть ключевую роль в восстановлении и управлении разрушенным войной Сектором Газа. Их участие в урегулировании конфликта в Газе является частью новых планов США, объявление которых ожидается в этом месяце.

Зять Трампа Кушнер и Сив Виткофф вместе с Тони Блэром будут руководить восстановлением Сектора Газа – The Telegraph

Согласно новым планам США, объявление которых ожидается в этом месяце, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, его соратник Стив Виткофф и Тони Блэр будут играть ключевую роль в восстановлении и управлении разрушенным войной Сектором Газа. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Западные чиновники сообщили, что эти доверенные лица, сыгравшие ключевую роль в обеспечении прекращения огня, теперь будут помогать управлять Сектором Газа.

Сообщается, что "момент истины" для восстановления наступил после согласия ХАМАС на разоружение. Следует отметить, что Кушнер и Виткофф также принимают центральное участие в усилиях США по прекращению войны в Украине. 

Напомним

Экс-премьер-министр Великобритании сэр Тони Блэр стал первым назначенным членом нового "Совета мира" под председательством Трампа. Этот совет будет временно контролировать управление сектором Газа в случае принятия ХАМАС американского плана прекращения войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху заявил, что ХАМАС будет разоружен. Это произошло после сообщений о том, что США рассматривают возможность продолжения восстановления части Газы, даже если боевики не сложат оружие.

Трамп до Рождества планирует объявить о переходе ко второй фазе палестино-израильского урегулирования и представить новую структуру управления Сектором Газа. 

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Израиль
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Украина