Нетаньягу підтвердив роззброєння ХАМАС та протидію створенню палестинській державі на захід від річки Йордан

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що радикальне палестинське угрупування ХАМАС буде роззброєне. Про це повідомляє УНН з посиланням на Times of Israel і сторінку Нетаньягу в соцмережі "Х".

У неділю, 16 листопада, Нетаньягу заявив, що ХАМАС буде роззброєний. Це сталось після повідомлень про те, що США розглядають можливість продовження відновлення частини Гази, навіть якщо бойовики не складуть зброю.

Також Нетаньягу підтвердив протидію з боку Ізраїлю щодо створення палестинської держави на захід від річки Йордан.

Наша протидія палестинській державі на будь-якій території не змінилася. Газу демобілізують, а ХАМАС роззброять