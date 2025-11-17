Нетаньягу підтвердив роззброєння ХАМАС та протидію створенню палестинській державі на захід від річки Йордан
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що радикальне палестинське угрупування ХАМАС буде роззброєне. Він також підтвердив протидію Ізраїлю щодо створення палестинської держави на захід від річки Йордан.
Деталі
У неділю, 16 листопада, Нетаньягу заявив, що ХАМАС буде роззброєний. Це сталось після повідомлень про те, що США розглядають можливість продовження відновлення частини Гази, навіть якщо бойовики не складуть зброю.
Також Нетаньягу підтвердив протидію з боку Ізраїлю щодо створення палестинської держави на захід від річки Йордан.
Наша протидія палестинській державі на будь-якій території не змінилася. Газу демобілізують, а ХАМАС роззброять
Нагадаємо
За інформацією Reuters, у Газі дедалі виразніше проявляється повернення контролю ХАМАС, попри триваючі міжнародні переговори щодо повоєнного врегулювання.
