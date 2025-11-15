ХАМАС посилює контроль над Газою, незважаючи на міжнародні переговори

У Газі дедалі виразніше проявляється повернення контролю ХАМАС, попри триваючі міжнародні переговори щодо повоєнного врегулювання. Жителі повідомляють про посилення впливу угруповання на економічні та адміністративні процеси, тоді як іноземні держави наполягають на його роззброєнні та відході від влади. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

На тлі формування планів США щодо майбутнього Гази ХАМАС посилює свою присутність на територіях, які Ізраїль залишив після оголошення припинення вогню. Місцеві мешканці кажуть, що угруповання розширює контроль – від регулювання цін на продукти до збору платежів за імпортні товари, зокрема пальне та сигарети.

Рада Безпеки ООН розпочинає переговори над проєктом США про міжнародні сили в Газі

Після виведення ізраїльських сил ХАМАС швидко повернувся до низки районів, здійснивши жорсткі покарання проти тих, кого звинуватив у співпраці з Ізраїлем чи інших злочинах. Попри вимоги іноземних партнерів роззброїтися та відійти від управління сектором, угруповання фактично посилює адміністративний контроль.

Ісмаїл аль-Тавабта, голова пресслужби ХАМАС, відкинув звинувачення у встановленні нових податків.

ХАМАС передав Ізраїлю останки ще одного заручника з Гази

Повідомлення про оподаткування ХАМАС сигарет та пального є неточними – заявив він, наголошуючи, що керівництво виконує лише гуманітарні та адміністративні функції й намагається стабілізувати ціни.

Він також підтвердив готовність до передачі влади у разі створення перехідної адміністрації: "Наша мета – щоб перехід пройшов гладко".

Місцеві торговці й споживачі розповідають про хаотичний стан ринку. Хатем Абу Далал, власник торгового центру, пояснює високі ціни нестачею товарів та активністю інспекторів, які намагаються регулювати ринок.

Туреччина виступає посередником у переговорах щодо бойовиків ХАМАС у Газі – Reuters

План США, ініційований президентом Дональдом Трампом, забезпечив припинення вогню 10 жовтня та звільнення останніх заручників. Документ передбачає створення перехідного уряду, розміщення багатонаціональних сил безпеки, роззброєння ХАМАС та запуск відбудови.

Однак, як повідомляє Reuters, дедалі реальнішим виглядає фактичний поділ Гази, адже ізраїльські війська досі утримують понад половину території, а просування плану стикається з опором.

США планують збудувати велику військову базу біля Гази для розміщення 10 000 військових - Bloomberg

Майже всі два мільйони мешканців проживають у районах, де ХАМАС зберігає повний контроль від 2007 року, після усунення Палестинської адміністрації.

Чим довше міжнародна спільнота чекає, тим більше зміцнюється ХАМАС – зазначив аналітик Гайт аль-Омарі підкреслюючи, що ХАМАС демонстративно доводить свою незамінність.

Посередники пропонують план виведення бойовиків ХАМАС з Рафаха для збереження перемир’я – Reuters