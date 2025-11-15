ХАМАС усиливает контроль над Газой, несмотря на международные переговоры

Несмотря на международные переговоры о послевоенном урегулировании, ХАМАС усиливает свое влияние в Газе, контролируя экономические и административные процессы. Местные жители сообщают о расширении контроля группировки над ценами и сбором платежей, в то время как иностранные государства настаивают на ее разоружении.