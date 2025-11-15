ХАМАС усиливает контроль над Газой, несмотря на международные переговоры
Киев • УНН
В Газе все отчетливее проявляется возвращение контроля ХАМАС, несмотря на продолжающиеся международные переговоры по послевоенному урегулированию. Жители сообщают об усилении влияния группировки на экономические и административные процессы, в то время как иностранные государства настаивают на ее разоружении и отходе от власти. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
На фоне формирования планов США относительно будущего Газы ХАМАС усиливает свое присутствие на территориях, которые Израиль покинул после объявления прекращения огня. Местные жители говорят, что группировка расширяет контроль – от регулирования цен на продукты до сбора платежей за импортные товары, в частности топливо и сигареты.
После вывода израильских сил ХАМАС быстро вернулся в ряд районов, осуществив жесткие наказания против тех, кого обвинил в сотрудничестве с Израилем или других преступлениях. Несмотря на требования иностранных партнеров разоружиться и отойти от управления сектором, группировка фактически усиливает административный контроль.
Исмаил аль-Тавабта, глава пресс-службы ХАМАС, отверг обвинения в установлении новых налогов.
Сообщения о налогообложении ХАМАС сигарет и топлива неточны
Он также подтвердил готовность к передаче власти в случае создания переходной администрации: "Наша цель – чтобы переход прошел гладко".
Местные торговцы и потребители рассказывают о хаотичном состоянии рынка. Хатем Абу Далал, владелец торгового центра, объясняет высокие цены нехваткой товаров и активностью инспекторов, которые пытаются регулировать рынок.
План США, инициированный президентом Дональдом Трампом, обеспечил прекращение огня 10 октября и освобождение последних заложников. Документ предусматривает создание переходного правительства, размещение многонациональных сил безопасности, разоружение ХАМАС и запуск восстановления.
Однако, как сообщает Reuters, все более реальным выглядит фактическое разделение Газы, ведь израильские войска до сих пор удерживают более половины территории, а продвижение плана сталкивается с сопротивлением.
Почти все два миллиона жителей проживают в районах, где ХАМАС сохраняет полный контроль с 2007 года, после отстранения Палестинской администрации.
Чем дольше международное сообщество ждет, тем больше укрепляется ХАМАС
