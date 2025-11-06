Посредники предлагают план вывода боевиков ХАМАС из Рафаха для сохранения перемирия – Reuters
Киев • УНН
Посредники из Египта предложили ХАМАС сдать оружие и информацию о туннелях в обмен на безопасный выход из Рафаха. Это должно снизить напряжение и сохранить месячное перемирие, несмотря на локальные столкновения.
Египетские посредники предложили ХАМАС сдать оружие в обмен на безопасный выход из контролируемого Израилем района Рафах в секторе Газа. Этот шаг должен снизить напряжение и помочь сохранить месячное перемирие, сообщили источники, знакомые с переговорами. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.
Подробности
Согласно предложению, боевики должны передать оружие египетской стороне и предоставить информацию о подземных туннелях, которые будут уничтожены. Как отметил источник в службе безопасности Египта, договоренность призвана "укрепить режим прекращения огня и избежать эскалации".
ХАМАС рассмотрит отказ от оружия в условиях прекращения огня в Газе05.11.25, 20:41 • 4248 просмотров
Израиль и ХАМАС пока не приняли решения по плану, хотя переговоры продолжаются. С момента введения перемирия 10 октября в районе Рафаха произошло по меньшей мере два нападения на израильские силы, в которых Тель-Авив обвиняет ХАМАС.
По данным источников, часть боевиков в Рафахе может не знать о договоренности о прекращении огня, что стало одной из причин локальных столкновений.
Трамп показал список из 8 войн, которые он якобы "завершил за 8 месяцев": реакция не заставила себя ждать03.11.25, 13:07 • 3247 просмотров
Перемирие стало первым этапом мирного плана президента США Дональда Трампа, который предусматривает разоружение ХАМАС, передачу управления Газой технократическому Палестинскому комитету под международным контролем и развертывание миротворческих сил.
ХАМАС вернул Израилю тела еще трех погибших заложников02.11.25, 23:55 • 4286 просмотров
ХАМАС уже освободил последних 20 живых заложников в обмен на 2000 палестинских заключенных, а также передал тела 22 из 28 погибших заложников. По данным израильской стороны, с момента начала войны 7 октября 2023 года боевики захватили 251 заложника, а в результате боевых действий погибло более 69 тысяч палестинцев.
ХАМАС вернул Израилю тело еще одного заложника05.11.25, 07:18 • 4614 просмотров