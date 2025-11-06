Посредники предлагают план вывода боевиков ХАМАС из Рафаха для сохранения перемирия – Reuters

ukenru
14:11 • 15776 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 22535 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 18663 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 19313 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 42725 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 33255 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 36666 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49681 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38799 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32538 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 23596 просмотра
Кинбурнская коса разрушена: экологи и военные сообщают о катастрофических последствиях6 ноября, 09:24 • 15487 просмотра
В Киеве расследуют исчезновение начальника отделения полиции и арестованных средств6 ноября, 09:36 • 13699 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 24180 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 21900 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
14:11 • 15770 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов13:00 • 12859 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 22044 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 24332 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 42721 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Нэнси Пелоси
Джо Байден
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Германия
Польша
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 23738 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 24799 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 26727 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 43278 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 47420 просмотра
Посредники предлагают план вывода боевиков ХАМАС из Рафаха для сохранения перемирия – Reuters

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Посредники из Египта предложили ХАМАС сдать оружие и информацию о туннелях в обмен на безопасный выход из Рафаха. Это должно снизить напряжение и сохранить месячное перемирие, несмотря на локальные столкновения.

Посредники предлагают план вывода боевиков ХАМАС из Рафаха для сохранения перемирия – Reuters

Египетские посредники предложили ХАМАС сдать оружие в обмен на безопасный выход из контролируемого Израилем района Рафах в секторе Газа. Этот шаг должен снизить напряжение и помочь сохранить месячное перемирие, сообщили источники, знакомые с переговорами. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Подробности

Согласно предложению, боевики должны передать оружие египетской стороне и предоставить информацию о подземных туннелях, которые будут уничтожены. Как отметил источник в службе безопасности Египта, договоренность призвана "укрепить режим прекращения огня и избежать эскалации".

ХАМАС рассмотрит отказ от оружия в условиях прекращения огня в Газе05.11.25, 20:41 • 4248 просмотров

Израиль и ХАМАС пока не приняли решения по плану, хотя переговоры продолжаются. С момента введения перемирия 10 октября в районе Рафаха произошло по меньшей мере два нападения на израильские силы, в которых Тель-Авив обвиняет ХАМАС.

По данным источников, часть боевиков в Рафахе может не знать о договоренности о прекращении огня, что стало одной из причин локальных столкновений.

Трамп показал список из 8 войн, которые он якобы "завершил за 8 месяцев": реакция не заставила себя ждать03.11.25, 13:07 • 3247 просмотров

Перемирие стало первым этапом мирного плана президента США Дональда Трампа, который предусматривает разоружение ХАМАС, передачу управления Газой технократическому Палестинскому комитету под международным контролем и развертывание миротворческих сил.

ХАМАС вернул Израилю тела еще трех погибших заложников02.11.25, 23:55 • 4286 просмотров

ХАМАС уже освободил последних 20 живых заложников в обмен на 2000 палестинских заключенных, а также передал тела 22 из 28 погибших заложников. По данным израильской стороны, с момента начала войны 7 октября 2023 года боевики захватили 251 заложника, а в результате боевых действий погибло более 69 тысяч палестинцев.

ХАМАС вернул Израилю тело еще одного заложника05.11.25, 07:18 • 4614 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Израиль
Reuters
Дональд Трамп
Рафах
Соединённые Штаты
Египет
Сектор Газа
Тель-Авив