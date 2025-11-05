ХАМАС рассмотрит отказ от оружия в условиях прекращения огня в Газе

ХАМАС рассмотрит возможность отказа от ракет и реактивных снарядов в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем, что свидетельствует о готовности группировки пойти на дальнейшие уступки по мирному соглашению. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя группировки Мусу Абу Марзука, передает УНН.

Подробности

Если вы имеете в виду оружие, которое может поражать цели за пределами буферной зоны, то да, это разумно обсуждать, поскольку оно может представлять угрозу для другой стороны - сказал представитель ХАМАС Муса Абу Марзук.

Он отметил, что ХАМАС работает над альтернативой стабилизационным силам в Газе, предусмотренным планом, обнародованным в прошлом месяце президентом США Дональдом Трампом. По его словам, контрпредложение группировки предотвратит "вакуум власти" на палестинской территории после того, как боевые действия были в основном прекращены после подписания соглашения.

Издание отмечает, что комментарии Абу Марзука свидетельствуют о том, что еще многое предстоит сделать, прежде чем будет достигнуто соглашение относительно следующих этапов плана Трампа. Лидер США приветствовал соглашение как обеспечивающее долгосрочный мир между Израилем и ХАМАС в Газе, а также в регионе в целом.

Напомним

Движение ХАМАС через сотрудников Красного креста передало Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) гроб с останками еще одного израильского заложника, которого боевики похитили 7 октября 2023 года.