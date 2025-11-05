ХАМАС рассмотрит отказ от оружия в условиях прекращения огня в Газе
Киев • УНН
ХАМАС готов отказаться от ракет и реактивных снарядов в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем. Это свидетельствует о готовности группировки к дальнейшим уступкам по мирному соглашению.
ХАМАС рассмотрит возможность отказа от ракет и реактивных снарядов в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем, что свидетельствует о готовности группировки пойти на дальнейшие уступки по мирному соглашению. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя группировки Мусу Абу Марзука, передает УНН.
Подробности
Если вы имеете в виду оружие, которое может поражать цели за пределами буферной зоны, то да, это разумно обсуждать, поскольку оно может представлять угрозу для другой стороны
Он отметил, что ХАМАС работает над альтернативой стабилизационным силам в Газе, предусмотренным планом, обнародованным в прошлом месяце президентом США Дональдом Трампом. По его словам, контрпредложение группировки предотвратит "вакуум власти" на палестинской территории после того, как боевые действия были в основном прекращены после подписания соглашения.
Издание отмечает, что комментарии Абу Марзука свидетельствуют о том, что еще многое предстоит сделать, прежде чем будет достигнуто соглашение относительно следующих этапов плана Трампа. Лидер США приветствовал соглашение как обеспечивающее долгосрочный мир между Израилем и ХАМАС в Газе, а также в регионе в целом.
Напомним
Движение ХАМАС через сотрудников Красного креста передало Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) гроб с останками еще одного израильского заложника, которого боевики похитили 7 октября 2023 года.