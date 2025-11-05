ukenru
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
ХАМАС розгляне відмову від зброї в умовах припинення вогню в Газі

Київ • УНН

 • 1158 перегляди

ХАМАС готовий відмовитися від ракет та реактивних снарядів у рамках угоди про припинення вогню з Ізраїлем. Це свідчить про готовність угруповання до подальших поступок щодо мирної угоди.

ХАМАС розгляне відмову від зброї в умовах припинення вогню в Газі

ХАМАС розгляне можливість відмови від ракет та реактивних снарядів у рамках угоди про припинення вогню з Ізраїлем, що свідчить про готовність угруповання піти на подальші поступки щодо мирної угоди. Про це пише Bloomberg з посиланням на представника угрупування Мусу Абу Марзук, передає УНН.

Деталі

Якщо ви маєте на увазі зброю, яка може вражати цілі за межами буферної зони, то так, це розумно обговорювати, оскільки вона може становити загрозу для іншої сторони

- сказав представник ХАМАС Муса Абу Марзук.

Він зазначив, що ХАМАС працює над альтернативою стабілізаційним силам у Газі, передбаченим планом, оприлюдненим минулого місяця президентом США Дональдом Трампом. За його словами, контрпропозиція угруповання запобігатиме "вакууму влади" на палестинській території після того, як бойові дії були в основному припинені після підписання угоди.

Видання зазначає, що коментарі Абу Марзука свідчать про те, що ще багато чого потрібно зробити, перш ніж буде досягнуто угоди щодо наступних етапів плану Трампа. Лідер США привітав угоду як таку, що забезпечує довгостроковий мир між Ізраїлем і ХАМАС у Газі, а також у регіоні загалом.

Нагадаємо

Рух ХАМАС через співробітників Червоного хреста передало Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) труну з останками ще одного ізраїльського заручника, якого бойовики викрали 7 жовтня 2023 року.

Павло Башинський

