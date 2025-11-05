ХАМАС повернув Ізраїлю тіло ще одного заручника

Рух ХАМАС через співробітників Червоного хреста передало Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) труну з останками ще одного ізраїльського заручника, якого бойовики викрали 7 жовтня 2023 року. Про це інформує видання The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 19-річний Чень служив у танковому підрозділі на базі ЦАХАЛ "Нахаль-Оз", коли 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС убили його та забрали тіло до Гази. Він став останнім загиблим заручником із громадянством США, якого утримували в секторі Газа.

Військові ЦАХАЛ отримали через Червоний хрест труну з тілом загиблого заручника" - йдеться у повідомленні.

Як пише видання, члени ХАМАС передали труну співробітникам гуманітарної організації у Газі.

Тепер останки доставлять до інституту судової медицини Абу-Кабір у Тель-Авіві для впізнання.

Таким чином, рух ХАМАС все ще має повернути Ізраїлю тіла семи загиблих заручників.

Нагадаємо

Напередодні повідомлялося, що ХАМАС виявило тіло ізраїльського солдата в секторі Газа та готує його передачу Ізраїлю. Це відбувається в рамках угоди про припинення вогню, за якою ХАМАС вже повернув 20 живих заручників.

США запропонували ХАМАС безпечний вихід із контрольованих Ізраїлем районів Гази – Axios