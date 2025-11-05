ukenru
4 листопада, 18:53 • 20791 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
4 листопада, 18:07 • 46973 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 35929 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 35440 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 33718 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
4 листопада, 14:17 • 48043 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
4 листопада, 13:39 • 43725 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 19539 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 18636 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15873 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
4 листопада, 14:17 • 48059 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 13:39 • 43736 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 07:25 • 62950 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти
ХАМАС повернув Ізраїлю тіло ще одного заручника

Київ • УНН

 • 1160 перегляди

Рух ХАМАС через Червоний Хрест передав Армії оборони Ізраїлю труну з останками 19-річного заручника, якого бойовики викрали 7 жовтня 2023 року. Він був останнім загиблим заручником із громадянством США, утримуваним у секторі Газа.

ХАМАС повернув Ізраїлю тіло ще одного заручника

Рух ХАМАС через співробітників Червоного хреста передало Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) труну з останками ще одного ізраїльського заручника, якого бойовики викрали 7 жовтня 2023 року. Про це інформує видання The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 19-річний Чень служив у танковому підрозділі на базі ЦАХАЛ "Нахаль-Оз", коли 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС убили його та забрали тіло до Гази. Він став останнім загиблим заручником із громадянством США, якого утримували в секторі Газа.

Військові ЦАХАЛ отримали через Червоний хрест труну з тілом загиблого заручника"

- йдеться у повідомленні.

Як пише видання, члени ХАМАС передали труну співробітникам гуманітарної організації у Газі.

Тепер останки доставлять до інституту судової медицини Абу-Кабір у Тель-Авіві для впізнання.

Таким чином, рух ХАМАС все ще має повернути Ізраїлю тіла семи загиблих заручників.

Нагадаємо

Напередодні повідомлялося, що ХАМАС виявило тіло ізраїльського солдата в секторі Газа та готує його передачу Ізраїлю. Це відбувається в рамках угоди про припинення вогню, за якою ХАМАС вже повернув 20 живих заручників.

США запропонували ХАМАС безпечний вихід із контрольованих Ізраїлем районів Гази – Axios31.10.25, 01:11 • 3820 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Ізраїль
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Армія оборони Ізраїлю
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Тель-Авів