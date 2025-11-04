ХАМАС заявив про передачу тіла ізраїльського солдата, знайденого серед заручників у Газі

Збройне крило угруповання ХАМАС оголосило, що виявило тіло ізраїльського солдата, який раніше утримувався в заручниках у секторі Газа, і готує його передачу Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За повідомленням ХАМАС, тіло було знайдено в районі Шеджаї, на схід від міста Газа, після того як ізраїльська сторона дозволила доступ до місця пошуковим командам ХАМАС та Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Передача тіла відбувається в межах угоди про припинення вогню, що діє з 10 жовтня, за якою угруповання вже повернуло 20 живих заручників в обмін на майже 2000 палестинських в’язнів. ХАМАС заявив, що продовжує пошук решти загиблих, однак "масштабні руйнування ускладнюють виявлення тіл".

Наразі угруповання передало 20 із 28 тіл заручників, тоді як Ізраїль повернув 270 тіл палестинців, загиблих від початку війни.

Попри чинне перемир’я, ситуація залишається напруженою: ізраїльська армія повідомила про удари по бойовиках, які нібито порушили лінію відведення військ, тоді як міністерство охорони здоров’я Гази заявило про нові жертви серед мирного населення.

