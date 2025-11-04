ХАМАС заявив про передачу тіла ізраїльського солдата, знайденого серед заручників у Газі

ukenru
Ексклюзив
14:17 • 3568 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 9250 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 10110 перегляди
11:55 • 11983 перегляди

Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв'язку в Україні
11:55 • 11983 перегляди
11:12 • 12848 перегляди

ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
11:12 • 12848 перегляди
4 листопада, 07:40 • 19773 перегляди

Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
4 листопада, 07:40 • 19773 перегляди
4 листопада, 07:25 • 41525 перегляди

Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 41525 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 24012 перегляди
3 листопада, 16:38 • 81048 перегляди

На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 81048 перегляди
3 листопада, 15:27 • 46270 перегляди

Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
3 листопада, 15:27 • 46270 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 3562 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 4072 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 9234 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 41521 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 35095 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 11774 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 27695 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 27632 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 31835 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 41400 перегляди
ХАМАС заявив про передачу тіла ізраїльського солдата, знайденого серед заручників у Газі

Київ • УНН

 • 300 перегляди

ХАМАС виявило тіло ізраїльського солдата в секторі Газа та готує його передачу Ізраїлю. Це відбувається в рамках угоди про припинення вогню, за якою ХАМАС вже повернув 20 живих заручників.

ХАМАС заявив про передачу тіла ізраїльського солдата, знайденого серед заручників у Газі

Збройне крило угруповання ХАМАС оголосило, що виявило тіло ізраїльського солдата, який раніше утримувався в заручниках у секторі Газа, і готує його передачу Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За повідомленням ХАМАС, тіло було знайдено в районі Шеджаї, на схід від міста Газа, після того як ізраїльська сторона дозволила доступ до місця пошуковим командам ХАМАС та Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Ізраїль заявив, що останки трьох людей, повернуті з Гази, не є тілами заручників01.11.25, 20:19 • 4678 переглядiв

Передача тіла відбувається в межах угоди про припинення вогню, що діє з 10 жовтня, за якою угруповання вже повернуло 20 живих заручників в обмін на майже 2000 палестинських в’язнів. ХАМАС заявив, що продовжує пошук решти загиблих, однак "масштабні руйнування ускладнюють виявлення тіл".

ХАМАС повернув Ізраїлю тіла ще трьох загиблих заручників02.11.25, 23:55 • 4226 переглядiв

Наразі угруповання передало 20 із 28 тіл заручників, тоді як Ізраїль повернув 270 тіл палестинців, загиблих від початку війни.

Попри чинне перемир’я, ситуація залишається напруженою: ізраїльська армія повідомила про удари по бойовиках, які нібито порушили лінію відведення військ, тоді як міністерство охорони здоров’я Гази заявило про нові жертви серед мирного населення.

США поширили в Радбезі ООН проєкт резолюції про сили безпеки в Газі - Axios04.11.25, 11:50 • 1742 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Рада Безпеки ООН
Ізраїль
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Reuters
Газа
Сектор Газа