США поширили в Радбезі ООН проєкт резолюції про сили безпеки в Газі - Axios

США у понеділок направили кільком членам Ради Безпеки ООН проєкт резолюції про створення міжнародних сил у Газі терміном не менше двох років, з посиланням на отриману копію документа повідомляє Axios, пише УНН.

"Проєкт резолюції, який отримав статус "чутливий, але несекретний", надасть США та іншим країнам-учасницям широкий мандат на управління Газою та забезпечення безпеки до кінця 2027 року з можливістю продовження після цього", - ідеться у публікації.

Проєкт резолюції, як зазначається, стане основою для переговорів між членами Ради Безпеки ООН найближчими днями, "мета яких - проголосувати за створення сил у найближчі тижні та розгорнути перші війська в Газі до січня", повідомив представник США.

Офіційний представник США наголосив, що міжнародні сили безпеки (МСБ, ISF) будуть "силами примусу (enforcement force), а не миротворчими силами".

До складу сил, як повідомляється, увійдуть військовослужбовці з кількох країн-учасниць, а їх створення здійснюватиметься за погодженням із "Радою миру" Гази, яку, за словами президента США Дональда Трампа, він очолить.

У проєкті також передбачено, що Рада миру діятиме як мінімум до кінця 2027 року.

Згідно з проєктом, МСБ відповідатимуть за безпеку кордонів Гази з Ізраїлем та Єгиптом, захист цивільного населення та гуманітарних коридорів, а також підготовку нових палестинських поліцейських сил, з якими вони співпрацюватимуть у своїй місії.

МСБ також "стабілізуватимуть безпекову обстановку в секторі Газа, забезпечивши процес демілітаризації сектора Газа, включаючи знищення та запобігання відновленню військової, терористичної та наступальної інфраструктури, а також остаточне виведення з експлуатації зброї недержавних збройних угруповань", ідеться у проєкті.

"Це передбачає, що мандат включає роззброєння ХАМАС, якщо угруповання чи його елементи цього не зроблять добровільно. У проєкті резолюції також йдеться, що МСБ візьмуть на себе "додаткові завдання, які можуть знадобитися для підтримки угоди щодо Гази"", - ідеться у публікації.

Як вказано, МСБ покликані забезпечувати безпеку в Газі у перехідний період, протягом якого Ізраїль має поступово вивести війська з решти Гази, а Палестинська адміністрація має провести реформи, які дозволять їй взяти Газу під свій контроль у довгостроковій перспективі.

Як раніше повідомляв Axios, такі країни, як Індонезія, Азербайджан, Єгипет та Туреччина висловили готовність надати війська.

У проєкті резолюції йдеться, що МСБ будуть розгорнуті в Газі "під єдиним командуванням, прийнятним для Ради миру".

Наголошується, що створення сил та їх операції здійснюватимуться "у тісній співпраці та консультації з Єгиптом та Ізраїлем".

Сили будуть уповноважені "вживати всіх необхідних заходів для виконання свого мандату відповідно до міжнародного права, включаючи міжнародне гуманітарне право".

У проєкті резолюції також міститься заклик до розширення повноважень Ради миру як "перехідної адміністрації управління" для визначення пріоритетів та залучення фінансування для відновлення Гази доти, доки Палестинська адміністрація "задовільно не завершить свою програму реформ" та після схвалення Радою миру.

Згідно з проєктом резолюції, Рада миру "контролюватиме і підтримуватиме палестинський технократичний, аполітичний комітет компетентних палестинців із сектору Газа... який відповідатиме за повсякденну роботу цивільної служби та адміністрації Гази".

Американський чиновник заявив, що очікує, що Рада миру почне функціонувати до створення технократичного комітету.

У проєкті також говориться, що допомога надаватиметься організаціями, які співпрацюють з Радою миру, включаючи ООН, Червоний Хрест та Червоний Півмісяць. Будь-яка організація, яка використовуватиме допомогу не за призначенням або перенаправлятиме її, буде заборонена.

