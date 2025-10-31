США запропонували ХАМАС безпечний вихід із контрольованих Ізраїлем районів Гази – Axios
Київ • УНН
Сполечені Штати запропонували бойовикам ХАМАС безпечний прохід із контрольованих Ізраїлем районів Гази. Ініціатива мала на меті стабілізувати режим припинення вогню та очистити половину Гази від бойовиків.
Про це повідомили офіційні особи США та Ізраїлю виданню Axios, пише УНН.
Деталі
Ініціатива, передана ХАМАС через єгипетських і катарських посередників, мала на меті стабілізувати режим припинення вогню та очистити близько половини Гази від бойовиків.
За словами високопоставленого офіцера Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), станом на вечір четверга жоден бойовик ХАМАС фактично не перетнув кордон.
