США запропонували ХАМАС безпечний вихід із контрольованих Ізраїлем районів Гази – Axios

росіяни влучили у дев'ятиповерхівку у Сумах, є поранені та руйнування – ОВАPhoto
30 жовтня, 16:50 • 16904 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 28671 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 21996 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 26211 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 53967 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 10802 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 27145 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 24630 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 28088 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
У Кременчуцькому ТЦК пролунали постріли, є поранені - соцмережі30 жовтня, 15:42 • 9000 перегляди
Тисячі ультраортодоксальних євреїв заблокували Єрусалим через закон про військовий призов30 жовтня, 16:36 • 3216 перегляди
Намагався втекти, але всі спроби закінчувалися невдачами: Україна врятувала з окупації підлітка, який роками був під тиском30 жовтня, 17:37 • 3048 перегляди
Принц Вільям і Кейт виграли суд: французький журнал покарали за публікацію приватних фото пари30 жовтня, 18:12 • 8102 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор19:41 • 5536 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 38355 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 53968 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 51447 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 112495 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 102096 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор19:41 • 5618 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 42587 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 48809 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 72149 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 75796 перегляди
США запропонували ХАМАС безпечний вихід із контрольованих Ізраїлем районів Гази – Axios

Київ • УНН

 • 500 перегляди

Сполечені Штати запропонували бойовикам ХАМАС безпечний прохід із контрольованих Ізраїлем районів Гази. Ініціатива мала на меті стабілізувати режим припинення вогню та очистити половину Гази від бойовиків.

США запропонували ХАМАС безпечний вихід із контрольованих Ізраїлем районів Гази – Axios

США запропонували бойовикам ХАМАС безпечний прохід із районів Гази, контрольованих Ізраїлем, до територій під контролем угруповання. Про це повідомили офіційні особи США та Ізраїлю виданню Axios, пише УНН.

Деталі

Ініціатива, передана ХАМАС через єгипетських і катарських посередників, мала на меті стабілізувати режим припинення вогню та очистити близько половини Гази від бойовиків.

За словами високопоставленого офіцера Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), станом на вечір четверга жоден бойовик ХАМАС фактично не перетнув кордон.

ХАМАС передав Ізраїлю тіла двох заручників після зриву перемир’я в Газі30.10.25, 23:53 • 1078 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Катар
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Сектор Газа