ХАМАС передав Ізраїлю тіла двох заручників після зриву перемир’я в Газі

Палестинське угруповання ХАМАС передало Ізраїлю тіла двох загиблих заручників – Амірама Купера та Сахара Баруха – через день після того, як крихке перемир’я в Газі опинилося під загрозою через серію нових ізраїльських авіаударів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як повідомили Ізраїльські оборонні сили, останки були офіційно ідентифіковані та повернуті для поховання. Передача тіл відбулася в межах чинної угоди про припинення вогню, за якою ХАМАС звільнив усіх живих заручників в обмін на майже 2000 палестинських в’язнів, тоді як Ізраїль призупинив бойові дії й збільшив гуманітарну допомогу для сектора Газа.

За домовленістю, ХАМАС має передати усі 28 тіл загиблих ізраїльських заручників в обмін на 360 палестинських бойовиків, загиблих під час війни. Станом на четвер бойовики передали 15 тіл.

Ізраїль завдав нового удару по Газі та звинуватив ХАМАС у підготовці неминучого теракту - ЗМІ

В Ізраїлі висловлюють невдоволення повільним темпом виконання домовленостей. Представники уряду заявляють, що ХАМАС "навмисно затягує процес передачі". У відповідь представники угруповання стверджують, що пошук тіл у зруйнованих районах Гази вимагає часу та доступу до заблокованих зон.

Тим часом у самому анклаві тисячі палестинців досі вважаються зниклими безвісти, а велика частина сектору залишається у руїнах після багатомісячних боїв.

