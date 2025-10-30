ХАМАС передав Ізраїлю тіла двох заручників після зриву перемир’я в Газі

$42.080.01
48.980.00
ukenru
16:50 • 13674 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
16:31 • 24540 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 18935 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 23583 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 51220 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 10289 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 26830 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 24429 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 27994 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 19136 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Зеленський отримав звіт розвідки про збитки рф від нових санкцій у $50 млрд за рік і настрої у Китаї30 жовтня, 12:42 • 11406 перегляди
Мінцифри запустило Базову соціальну допомогу: як оформити через "Дію"30 жовтня, 15:09 • 3464 перегляди
Трамп натякає на велику нафтогазову угоду з Китаєм після послаблення торговельного конфлікту30 жовтня, 15:14 • 17450 перегляди
У Кременчуцькому ТЦК пролунали постріли, є поранені - соцмережі30 жовтня, 15:42 • 5838 перегляди
Принц Вільям і Кейт виграли суд: французький журнал покарали за публікацію приватних фото пари18:12 • 4546 перегляди
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 36765 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 51230 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 50160 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 111458 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 100980 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Антоніу Гутерреш
Ед Мілібенд
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Канада
Реклама
УНН Lite
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор19:41 • 2796 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 41387 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 47727 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 71172 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 74852 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Дипломатка
Соціальна мережа
Tesla Cybertruck

ХАМАС передав Ізраїлю тіла двох заручників після зриву перемир’я в Газі

Київ • УНН

 • 346 перегляди

ХАМАС передало Ізраїлю тіла Амірама Купера та Сахара Баруха, загиблих заручників, після зриву перемир'я в Газі. Передача відбулася в рамках угоди про припинення вогню, за якою ХАМАС має передати 28 тіл загиблих заручників в обмін на 360 палестинських бойовиків.

ХАМАС передав Ізраїлю тіла двох заручників після зриву перемир’я в Газі
Фото: Reuters

Палестинське угруповання ХАМАС передало Ізраїлю тіла двох загиблих заручників – Амірама Купера та Сахара Баруха – через день після того, як крихке перемир’я в Газі опинилося під загрозою через серію нових ізраїльських авіаударів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як повідомили Ізраїльські оборонні сили, останки були офіційно ідентифіковані та повернуті для поховання. Передача тіл відбулася в межах чинної угоди про припинення вогню, за якою ХАМАС звільнив усіх живих заручників в обмін на майже 2000 палестинських в’язнів, тоді як Ізраїль призупинив бойові дії й збільшив гуманітарну допомогу для сектора Газа.

За домовленістю, ХАМАС має передати усі 28 тіл загиблих ізраїльських заручників в обмін на 360 палестинських бойовиків, загиблих під час війни. Станом на четвер бойовики передали 15 тіл.

Ізраїль завдав нового удару по Газі та звинуватив ХАМАС у підготовці неминучого теракту - ЗМІ29.10.25, 19:24 • 3410 переглядiв

В Ізраїлі висловлюють невдоволення повільним темпом виконання домовленостей. Представники уряду заявляють, що ХАМАС "навмисно затягує процес передачі". У відповідь представники угруповання стверджують, що пошук тіл у зруйнованих районах Гази вимагає часу та доступу до заблокованих зон.

Тим часом у самому анклаві тисячі палестинців досі вважаються зниклими безвісти, а велика частина сектору залишається у руїнах після багатомісячних боїв.

Ізраїль звинувачує ХАМАС у порушенні перемир’я після передачі частин тіл заручників28.10.25, 15:41 • 2780 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Ізраїль
Reuters
Сектор Газа