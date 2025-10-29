Ізраїль завдав нового удару по Газі та звинуватив ХАМАС у підготовці неминучого теракту - ЗМІ
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала удару по тому, що назвала «терористичною інфраструктурою» в районі Бейт-Лахія на півночі сектора Газа.
Ізраїльські військові заявляють про новий удар по Газі, що ще більше викличе занепокоєння щодо нестійкості угоди про припинення вогню з ХАМАС, передає УНН із посиланням на Sky news.
Деталі
Вони заявили, що це місце використовувалося для зберігання зброї, яка, за їхніми словами, "призначалася для здійснення неминучого терористичного нападу на солдатів ЦАХАЛу".
"Солдати ЦАХАЛу в південному командуванні залишаються розгорнутими відповідно до угоди про припинення вогню та продовжуватимуть діяти для усунення будь-якої безпосередньої загрози", – сказав речник.
Додамо
Мешканці міста Газа заявили, що чули вибух у Газі та бачили стовп диму.
Це сталося після того, як представники лікарні повідомили, що щонайменше 104 особи, включаючи 46 дітей, загинули протягом ночі в Газі після того, як Ізраїль завдав нових ударів.
Біньямін Нетаньяху наказав завдати ударів після того, як ізраїльський чиновник повідомив, що війська потрапили під вогонь на півдні Гази.
Ізраїль заявив, що у вівторок вдень в південному місті Рафах внаслідок "ворожого вогню" загинув солдат.