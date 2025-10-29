$42.080.01
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
16:51 • 7752 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
14:53 • 15714 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 44698 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 31581 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 51898 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 28994 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 76844 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 48670 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 47499 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
Ізраїль завдав нового удару по Газі та звинуватив ХАМАС у підготовці неминучого теракту - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1442 перегляди

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала удару по тому, що назвала «терористичною інфраструктурою» в районі Бейт-Лахія на півночі сектора Газа.

Ізраїль завдав нового удару по Газі та звинуватив ХАМАС у підготовці неминучого теракту - ЗМІ

Ізраїльські військові заявляють про новий удар по Газі, що ще більше викличе занепокоєння щодо нестійкості угоди про припинення вогню з ХАМАС, передає УНН із посиланням на Sky news.

Деталі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала удару по тому, що назвала "терористичною інфраструктурою" в районі Бейт-Лахія на півночі сектора Газа.

Вони заявили, що це місце використовувалося для зберігання зброї, яка, за їхніми словами, "призначалася для здійснення неминучого терористичного нападу на солдатів ЦАХАЛу".

"Солдати ЦАХАЛу в південному командуванні залишаються розгорнутими відповідно до угоди про припинення вогню та продовжуватимуть діяти для усунення будь-якої безпосередньої загрози", – сказав речник.

Додамо

Мешканці міста Газа заявили, що чули вибух у Газі та бачили стовп диму.

Це сталося після того, як представники лікарні повідомили, що щонайменше 104 особи, включаючи 46 дітей, загинули протягом ночі в Газі після того, як Ізраїль завдав нових ударів.

Нетаньяху наказав завдати "негайних і потужних ударів" по ​​Газі через порушення з боку ХАМАС28.10.25, 18:32 • 2762 перегляди

Біньямін Нетаньяху наказав завдати ударів після того, як ізраїльський чиновник повідомив, що війська потрапили під вогонь на півдні Гази.

Ізраїль заявив, що у вівторок вдень в південному місті Рафах внаслідок "ворожого вогню" загинув солдат.

Антоніна Туманова

Новини Світу
