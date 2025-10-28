Нетаньяху наказав завдати "негайних і потужних ударів" по Газі через порушення з боку ХАМАС
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав військовим завдати інтенсивних ударів по сектору Газа. Це рішення прийнято після нападу на війська ЦАХАЛ та порушень ХАМАС щодо повернення тіл заручників.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у вівторок наказав військовим завдати інтенсивних ударів по сектору Газа, звинувативши ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва США, предає УНН із посиланням на Times of Israel.
Після консультацій з питань безпеки прем'єр-міністр Нетаньяху доручив військовим негайно завдати потужних ударів по сектору Газа
Як уточнює Times of Israel, "це рішення було прийнято невдовзі після того, як війська Армії оборони Ізраїлю зазнали нападу на півдні сектору Газа, а також на тлі гніву Ізраїлю після подальших порушень ХАМАС, пов'язаних з поверненням тіл заручників".
