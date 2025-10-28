Нетаньяху наказав завдати "негайних і потужних ударів" по ​​Газі через порушення з боку ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у вівторок наказав військовим завдати інтенсивних ударів по сектору Газа, звинувативши ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва США, предає УНН із посиланням на Times of Israel.

Після консультацій з питань безпеки прем'єр-міністр Нетаньяху доручив військовим негайно завдати потужних ударів по сектору Газа – йдеться у заяві його офісу.

Як уточнює Times of Israel, "це рішення було прийнято невдовзі після того, як війська Армії оборони Ізраїлю зазнали нападу на півдні сектору Газа, а також на тлі гніву Ізраїлю після подальших порушень ХАМАС, пов'язаних з поверненням тіл заручників".

Ізраїль звинувачує ХАМАС у порушенні перемир’я після передачі частин тіл заручників