Нетаньяху приказал нанести "немедленные и мощные удары" по Газе из-за нарушений со стороны ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник приказал военным нанести интенсивные удары по сектору Газа, обвинив ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

После консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху поручил военным немедленно нанести мощные удары по сектору Газа – говорится в заявлении его офиса.

Как уточняет Times of Israel, "это решение было принято вскоре после того, как войска Армии обороны Израиля подверглись нападению на юге сектора Газа, а также на фоне гнева Израиля после дальнейших нарушений ХАМАС, связанных с возвращением тел заложников".

Израиль обвиняет ХАМАС в нарушении перемирия после передачи частей тел заложников