Нетаньяху приказал нанести "немедленные и мощные удары" по Газе из-за нарушений со стороны ХАМАС
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным нанести интенсивные удары по сектору Газа. Это решение принято после нападения на войска ЦАХАЛ и нарушений ХАМАС в отношении возвращения тел заложников.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник приказал военным нанести интенсивные удары по сектору Газа, обвинив ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
После консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху поручил военным немедленно нанести мощные удары по сектору Газа
Как уточняет Times of Israel, "это решение было принято вскоре после того, как войска Армии обороны Израиля подверглись нападению на юге сектора Газа, а также на фоне гнева Израиля после дальнейших нарушений ХАМАС, связанных с возвращением тел заложников".
