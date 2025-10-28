Израиль обвиняет ХАМАС в нарушении перемирия после передачи частей тел заложников
Киев • УНН
Израиль заявил, что переданные ХАМАСом через Красный Крест части тел принадлежат заложнику, останки которого израильские войска нашли еще два года назад. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал это «явным нарушением» соглашения о прекращении огня.
Израиль заявил, что части тел, переданные ХАМАСом через Красный Крест, принадлежат заложнику, останки которого израильские войска нашли еще два года назад. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал это "явным нарушением" соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
По условиям перемирия, действующего с 10 октября, ХАМАС должен вернуть все останки израильских заложников в обмен на передачу тел палестинцев. Сейчас группировка не вернула 13 тел.
В понедельник Красный Крест сопровождал представителей ХАМАС в районах Газы, где продолжается поиск тел после ультиматума Дональда Трампа о 48 часах на выполнение договоренностей.
Прекращение огня в Газе идет лучше, чем ожидалось - Вэнс21.10.25, 21:50 • 2940 просмотров
Позже ХАМАС заявил о передаче тела израильского пленного, и правительство Израиля подтвердило его получение. Однако судебно-медицинский институт установил, что останки принадлежат Офиру Царфати, тело которого было найдено Армией обороны Израиля еще в декабре 2023 года.
Инцидент вызвал возмущение в Израиле. Министры Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич обвинили ХАМАС в издевательстве и призвали Нетаньяху возобновить войну.
ХАМАС продолжает играть в игры. Нам нужно уничтожить его окончательно
Смотрич в письме к премьеру призвал к "решительным действиям" и "устранению угрозы из Газы".
По сообщениям СМИ, Нетаньяху созовет экстренное совещание, чтобы определить реакцию на нарушение. Среди возможных шагов – усиление контроля над территорией Газы или ограничение гуманитарной помощи.
Трамп выдвинул ХАМАС ультиматум по телам заложников26.10.25, 01:32 • 8289 просмотров