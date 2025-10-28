$42.070.07
Израиль обвиняет ХАМАС в нарушении перемирия после передачи частей тел заложников

Киев • УНН

 • 952 просмотра

Израиль заявил, что переданные ХАМАСом через Красный Крест части тел принадлежат заложнику, останки которого израильские войска нашли еще два года назад. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал это «явным нарушением» соглашения о прекращении огня.

Израиль обвиняет ХАМАС в нарушении перемирия после передачи частей тел заложников

Израиль заявил, что части тел, переданные ХАМАСом через Красный Крест, принадлежат заложнику, останки которого израильские войска нашли еще два года назад. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал это "явным нарушением" соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

По условиям перемирия, действующего с 10 октября, ХАМАС должен вернуть все останки израильских заложников в обмен на передачу тел палестинцев. Сейчас группировка не вернула 13 тел.

В понедельник Красный Крест сопровождал представителей ХАМАС в районах Газы, где продолжается поиск тел после ультиматума Дональда Трампа о 48 часах на выполнение договоренностей.

Прекращение огня в Газе идет лучше, чем ожидалось - Вэнс21.10.25, 21:50 • 2940 просмотров

Позже ХАМАС заявил о передаче тела израильского пленного, и правительство Израиля подтвердило его получение. Однако судебно-медицинский институт установил, что останки принадлежат Офиру Царфати, тело которого было найдено Армией обороны Израиля еще в декабре 2023 года.

Инцидент вызвал возмущение в Израиле. Министры Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич обвинили ХАМАС в издевательстве и призвали Нетаньяху возобновить войну.

ХАМАС продолжает играть в игры. Нам нужно уничтожить его окончательно 

– заявил Бен-Гвир.

Смотрич в письме к премьеру призвал к "решительным действиям" и "устранению угрозы из Газы".

По сообщениям СМИ, Нетаньяху созовет экстренное совещание, чтобы определить реакцию на нарушение. Среди возможных шагов – усиление контроля над территорией Газы или ограничение гуманитарной помощи.

Трамп выдвинул ХАМАС ультиматум по телам заложников26.10.25, 01:32 • 8289 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Израиль
Армия обороны Израиля
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа