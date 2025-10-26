$41.900.00
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Трамп выдвинул ХАМАС ультиматум по телам заложников

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Дональд Трамп требует от ХАМАС немедленно вернуть тела погибших заложников, иначе США и другие страны примут меры. Он также подчеркнул прочный мир на Ближнем Востоке.

Трамп выдвинул ХАМАС ультиматум по телам заложников

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что группировке ХАМАС необходимо срочно вернуть тела погибших заложников, иначе США и страны, участвующие в мирном процессе, примут соответствующие меры. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам Трампа, на Ближнем Востоке установлен очень прочный мир, и, по его убеждению, "у него есть хорошие шансы быть вечным".

ХАМАС должен быстро начать возвращать тела погибших заложников, в том числе двух американцев, иначе другие страны, вовлеченные в этот великий мир, примут меры

- подчеркнул глава Белого дома.

Он подчеркнул, что некоторые тела трудно вернуть, но другие можно отдать уже сейчас, при этом ХАМАС по какой-то причине этого не делает, а принцип справедливого отношения применяется только при условии выполнения их обязательств.

"Посмотрим, что они сделают в течение следующих 48 часов. Я очень внимательно слежу за этим", - добавил Трамп.

Напомним

На днях президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС соблюдать перемирие с Израилем и предупредил, что нарушение соглашения будет иметь серьезные последствия. В частности, по его словам, "если потребуется, мы их уничтожим, и они это знают".

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты