Трамп выдвинул ХАМАС ультиматум по телам заложников

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что группировке ХАМАС необходимо срочно вернуть тела погибших заложников, иначе США и страны, участвующие в мирном процессе, примут соответствующие меры. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам Трампа, на Ближнем Востоке установлен очень прочный мир, и, по его убеждению, "у него есть хорошие шансы быть вечным".

ХАМАС должен быстро начать возвращать тела погибших заложников, в том числе двух американцев, иначе другие страны, вовлеченные в этот великий мир, примут меры - подчеркнул глава Белого дома.

Он подчеркнул, что некоторые тела трудно вернуть, но другие можно отдать уже сейчас, при этом ХАМАС по какой-то причине этого не делает, а принцип справедливого отношения применяется только при условии выполнения их обязательств.

"Посмотрим, что они сделают в течение следующих 48 часов. Я очень внимательно слежу за этим", - добавил Трамп.

Напомним

На днях президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС соблюдать перемирие с Израилем и предупредил, что нарушение соглашения будет иметь серьезные последствия. В частности, по его словам, "если потребуется, мы их уничтожим, и они это знают".

ХАМАС заявляет о согласии палестинских фракций на передачу Газы комитету технократов