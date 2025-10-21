"Якщо буде потрібно, ми їх знищимо" - Трамп про наслідки порушення ХАМАС перемир’я
Президент США Дональд Трамп закликав ХАМАС дотримуватися перемир'я з Ізраїлем, попереджаючи про серйозні наслідки в разі порушення угоди. США готові вжити швидких і жорстоких заходів, якщо насильство в секторі Гази триватиме.
Президент США Дональд Трамп закликав ХАМАС дотримуватися перемир’я з Ізраїлем та попередив, що порушення угоди матиме серйозні наслідки. Про це інформує УНН з посиланням на CNN, Associated Press (AP).
Деталі
Глава Білого дому заявив, що Сполучені Штати Америки готові дати ситуації "невеликий шанс", сподіваючись на зменшення насильства.
Водночас американський лідер попередив, що якщо насильство в секторі Гази триватиме, то США і союзники вживатимуть заходів, щоб "виправити ситуацію дуже швидко і жорстоко".
Якщо буде потрібно, ми їх знищимо, і вони це знають
Президент США уточнив, що йдеться не про розміщення американських військ, а про можливість втручання інших країн, які підтримують угоду про припинення вогню.
Також за словами Трампа, інші країни вже запропонували свою допомогу.
"Деякі країни дзвонили мені, коли побачили вбивства, скоєні ХАМАС, і казали, що хотіли б втрутитися і самостійно вирішити ситуацію", - зазначив президент США.
Нагадаємо
У неділю, 19 жовтня бойовики в секторі Газа розпочали атаку на ізраїльські війська в районі Рафах, що спровокувало авіаудари Армії оборони Ізраїлю. США попередили про можливе порушення перемир'я з боку ХАМАС.
Війська Ізраїлю у відповідь завдали авіаударів по центральній частині сектора Гази у відповідь на атаки палестинських угруповань поблизу Рафаха. Прем'єр Нетаньягу закликав ЦАХАЛ до рішучих дій проти терористичних цілей.
