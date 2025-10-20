Віткофф та зять Трампа прибули до Ізраїлю для посилення перемир'я в Газі після серйозного спалаху конфлікту

Спеціальний посланник Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибули до Ізраїлю у понеділок, щоб зміцнити хитке перемир'я у секторі Газа, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Як пише видання, посланці США прибули наступного дня після того, як крихка угода зіткнулася з першим серйозним загостренням: Ізраїль пригрозив припинити постачання гуманітарної допомоги після заяви про вбивство двох солдатів бойовиками ХАМАСу.

Посольство США повідомило, що два посланці приземлилися в Тель-Авіві. Пізніше ізраїльські військові заявили, що відновили забезпечення дотримання режиму припинення вогню, а офіційний представник підтвердив, що постачання гуманітарної допомоги поновиться у понеділок.

До полудня стало ще неясно, чи відновилося постачання гуманітарної допомоги.

Пройшло більше тижня з початку запропонованого США перемир'я, покликаного покласти край дворічній війні. Президент США Дональд Трамп заявив журналістам на борту Air Force One у неділю, що ХАМАС поводиться "досить буйно" і "влаштовує перестрілки".

Він також припустив, що у насильстві можуть бути винні "повстанці" всередині організації, а не її керівництво.

З моменту початку режиму припинення вогню сили безпеки ХАМАС повернулися на вулиці Гази, вступаючи в зіткнення з озброєними угрупованнями та вбиваючи передбачуваних бандитів. Бойовики угруповання заявляють, що намагаються відновити закон та порядок у районах, звідки виведено ізраїльські війська.

У неділю ізраїльські військові заявили, що бойовики обстріляли війська в районах міста Рафах, які під контролем Ізраїлю відповідно до узгоджених ліній припинення вогню.

