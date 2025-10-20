Ізраїль призупинив постачання гуманітарної допомоги до Сектора Гази після порушення режиму припинення вогню

Ізраїль тимчасово призупинив постачання гуманітарної допомоги до Сектора Гази через порушення режиму припинення вогню. Про це інформує Associated Press (АР), передає УНН.

Деталі

Перемир’я зазнало серйозного випробування після того, як бойовики ХАМАС убили двох ізраїльських солдатів. У відповідь Ізраїль завдав серії ударів по позиціях угруповання на півдні анклаву.

Представник ізраїльської влади підтвердив, що доставка допомоги призупинена "до подальшого повідомлення", проте відновлення заплановано на понеділок, 20 жовтня.

За даними палестинських медиків, внаслідок обстрілів загинуло щонайменше 36 осіб, серед яких є діти. Ізраїльська армія заявила, що вдарила по "десятках цілей ХАМАС" після обстрілу своїх військових у районі Рафаха.

Мирна угода Ізраїлю та ХАМАС

Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етап мирного плану в ніч проти 9 жовтня. Звільнення всіх ізраїльських заручників з полону ХАМАС відбудеться найближчим часом, після чого Ізраїль відведе війська до погодженої межі.

Того ж дня Президент США Дональд Трамп заявив, що Сектор Газа буде повністю перебудований після війни Ізраїлю та ХАМАС. Всі країни Близького Сходу об'єдналися задля цієї мети, а фінальна угода буде підписана в Єгипті.

10 жовтня Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив план угоди щодо звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, за посередництва Трампа.

Сполучені Штати направили близько 200 військовослужбовців до Ізраїлю для підтримки та моніторингу виконання угоди про припинення вогню в секторі Газа. Команда також сприятиме постачанню гуманітарної допомоги, логістиці та безпеці.

13 жовтня Президент США Дональд Трамп, перебуваючи в Ізраїлі, заявив про закінчення війни в Газі. Він наполягав на дотриманні ХАМАС умов угоди.

Нагадаємо

У неділю, 19 жовтня бойовики в секторі Газа розпочали атаку на ізраїльські війська в районі Рафах, що спровокувало авіаудари Армії оборони Ізраїлю. США попередили про можливе порушення перемир'я з боку ХАМАС.

Війська Ізраїлю у відповідь завдали авіаударів по центральній частині сектора Гази у відповідь на атаки палестинських угруповань поблизу Рафаха. Прем'єр Нетаньягу закликав ЦАХАЛ до рішучих дій проти терористичних цілей.

