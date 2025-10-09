Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу нашого мирного плану - Трамп

У ніч проти 9 жовтня, Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етап мирного плану. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію американського лідера у соціальній мережі Truth Social.

Деталі

За словами Глави Білого дому, звільнення всіх ізраїльських заручників із полону ХАМАС відбудеться "найближчим часом", після чого Ізраїль відведе війська до погодженої межі. Він назвав цю угоду першим кроком до встановлення міцного й тривалого миру.

Президент США також висловив подяку Катару, Єгипту та Туреччині за їхню роль у посередництві під час врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

До всіх сторін буде справедливе ставлення! Це великий день для арабського та мусульманського світу, Ізраїлю, всіх сусідніх країн та Сполучених Штатів Америки - йдеться у дописі Трампа.

ЗМІ зазначають, що сам факт підписання відбудеться у Єгипті о 12 годині.

Нагадаємо

Рінше повідомлялося, що мирну угоду між Ізраїлем і ХАМАС можуть погодити 9 жовтня за Вашингтонським часом, про це стало відомо під час круглого столу в Білому домі. Президент США Дональд Трамп зазначив, що домовленість щодо звільнення заручників і припинення вогню перебуває на фінальній стадії. Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що незабаром можна очікувати публікацію президента в Truth Social.