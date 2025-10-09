$41.320.03
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 22390 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48 • 18918 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38 • 16514 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 31154 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 41813 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 35861 перегляди
Російські "шахеди" почали бити по рухомих об'єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 29851 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 27059 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 22761 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу нашого мирного плану - Трамп

Київ • УНН

 • 394 перегляди

Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етап мирного плану в ніч проти 9 жовтня. Звільнення всіх ізраїльських заручників з полону ХАМАС відбудеться найближчим часом, після чого Ізраїль відведе війська до погодженої межі.

Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу нашого мирного плану - Трамп

У ніч проти 9 жовтня, Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етап мирного плану. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію американського лідера у соціальній мережі Truth Social.

Деталі

За словами Глави Білого дому, звільнення всіх ізраїльських заручників із полону ХАМАС відбудеться "найближчим часом", після чого Ізраїль відведе війська до погодженої межі. Він назвав цю угоду першим кроком до встановлення міцного й тривалого миру.

Президент США також висловив подяку Катару, Єгипту та Туреччині за їхню роль у посередництві під час врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

До всіх сторін буде справедливе ставлення! Це великий день для арабського та мусульманського світу, Ізраїлю, всіх сусідніх країн та Сполучених Штатів Америки

- йдеться у дописі Трампа.

ЗМІ зазначають, що сам факт підписання відбудеться у Єгипті о 12 годині.

Нагадаємо

Рінше повідомлялося, що мирну угоду між Ізраїлем і ХАМАС можуть погодити 9 жовтня за Вашингтонським часом, про це стало відомо під час круглого столу в Білому домі. Президент США Дональд Трамп зазначив, що домовленість щодо звільнення заручників і припинення вогню перебуває на фінальній стадії. Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що незабаром можна очікувати публікацію президента в Truth Social.

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Дональд Трамп
Катар
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Єгипет