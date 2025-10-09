Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана - Трамп

В ночь на 9 октября Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первый этап мирного плана. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию американского лидера в социальной сети Truth Social.

Детали

По словам Главы Белого дома, освобождение всех израильских заложников из плена ХАМАС произойдет "в ближайшее время", после чего Израиль отведет войска к согласованной границе. Он назвал это соглашение первым шагом к установлению прочного и длительного мира.

Президент США также выразил благодарность Катару, Египту и Турции за их роль в посредничестве при урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Ко всем сторонам будет справедливое отношение! Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и Соединенных Штатов Америки - говорится в сообщении Трампа.

СМИ отмечают, что сам факт подписания состоится в Египте в 12 часов.

Напомним

Ранее сообщалось, что мирное соглашение между Израилем и ХАМАС могут согласовать 9 октября по Вашингтонскому времени, об этом стало известно во время круглого стола в Белом доме. Президент США Дональд Трамп отметил, что договоренность об освобождении заложников и прекращении огня находится на финальной стадии. Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что вскоре можно ожидать публикацию президента в Truth Social.