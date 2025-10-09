Мирна угода між Ізраїлем і ХАМАС може бути погоджена 9 жовтня

$41.320.03
48.170.10
ukenru
19:17 • 8602 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
18:01 • 19243 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
17:48 • 17360 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
17:38 • 15011 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 29275 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 40619 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 34928 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 29620 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 26822 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 22565 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.1м/с
85%
748мм
Популярнi новини
Трамп дуже хоче отримати Нобелівську премію миру і тисне на комітет та уряд Норвегії - FT8 жовтня, 13:57 • 4476 перегляди
На Львівщині затримали військового у СЗЧ, який прийшов до магазину з гранатоюPhoto8 жовтня, 15:36 • 4088 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 11798 перегляди
Вибух у столичній багатоповерхівці: одна людина загинула, ще одна постраждала8 жовтня, 16:34 • 4726 перегляди
"Ми врегулювали сім воєн і близькі до восьмої" - Трамп впевнений, що врегулює ситуацію з рфVideo21:37 • 4250 перегляди
Публікації
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 29261 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 40610 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 25808 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 34921 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto8 жовтня, 11:27 • 28779 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Денис Шмигаль
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 11839 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 31559 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 45885 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 48449 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 99642 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Мирна угода між Ізраїлем і ХАМАС може бути погоджена 9 жовтня

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Мирну угоду між Ізраїлем і ХАМАС можуть погодити 9 жовтня за Вашингтонським часом, про це стало відомо під час круглого столу в Білому домі. Президент США Дональд Трамп повідомив, що домовленість щодо звільнення заручників і припинення вогню перебуває на фінальній стадії.

Мирна угода між Ізраїлем і ХАМАС може бути погоджена 9 жовтня

Мирну угоду між Ізраїлем і палестинським рухом ХАМАС можуть погодити у четвер, 9 жовтня за Вашингтонським часом. Про це інформує УНН з посиланням на круглий стіл в Білому домі 8 жовтня та CNNClash Report.    

Деталі

Під час зустрічі держсекретар США Марко Рубіо передав Дональду Трампу записку, в якій було написано: "Вам слід якнайшвидше затвердити допис у Truth Social, щоб ви могли першим оголосити про угоду".

Невдовзі президент повідомив журналістам, що отримав інформацію про те, що домовленість щодо звільнення заручників і припинення вогню в Секторі Газа перебуває на фінальній стадії.

Держсекретар щойно передав мені записку, в якій йдеться про те, що ми дуже близькі до укладення угоди на Близькому Сході, і що я маю негайно прибути

- сказав Президент США.

Рубіо спочатку не був у кімнаті, але зайшов та сів на стілець, на якому раніше сиділа глава адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз.

За кілька хвилин держсекретар підійшов до Трампа, шепнув йому щось на вухо і передав президенту рукописну записку.

Глава Білого дому також повідомив журналістам, що найімовірніше поїде до Єгипту найближчими днями, оскільки саме там "зараз зібралися всі".

"Ми ще не вирішили остаточно. Я поїду до Єгипту. Найімовірніше. Саме там зараз зібралися всі, і ми це дуже цінуємо, але я буду об'їжджати всі країни, як то кажуть", - сказав Трамп.

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що незабаром можна очікувати публікацію президента в Truth Social.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про можливу поїздку на Близький Схід наприкінці тижня, ймовірно, в неділю. Він зазначив, що переговори щодо миру в регіоні просуваються успішно.

Переговори Ізраїля і ХАМАС в Єгипті за планом Трампа: як завершився перший день зустрічі - Al Jazeera07.10.25, 07:51 • 4126 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Єгипет
Сектор Газа