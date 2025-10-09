Мирна угода між Ізраїлем і ХАМАС може бути погоджена 9 жовтня

Мирну угоду між Ізраїлем і палестинським рухом ХАМАС можуть погодити у четвер, 9 жовтня за Вашингтонським часом. Про це інформує УНН з посиланням на круглий стіл в Білому домі 8 жовтня та CNN, Clash Report.

Деталі

Під час зустрічі держсекретар США Марко Рубіо передав Дональду Трампу записку, в якій було написано: "Вам слід якнайшвидше затвердити допис у Truth Social, щоб ви могли першим оголосити про угоду".

Невдовзі президент повідомив журналістам, що отримав інформацію про те, що домовленість щодо звільнення заручників і припинення вогню в Секторі Газа перебуває на фінальній стадії.

Держсекретар щойно передав мені записку, в якій йдеться про те, що ми дуже близькі до укладення угоди на Близькому Сході, і що я маю негайно прибути - сказав Президент США.

Рубіо спочатку не був у кімнаті, але зайшов та сів на стілець, на якому раніше сиділа глава адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз.

За кілька хвилин держсекретар підійшов до Трампа, шепнув йому щось на вухо і передав президенту рукописну записку.

Глава Білого дому також повідомив журналістам, що найімовірніше поїде до Єгипту найближчими днями, оскільки саме там "зараз зібралися всі".

"Ми ще не вирішили остаточно. Я поїду до Єгипту. Найімовірніше. Саме там зараз зібралися всі, і ми це дуже цінуємо, але я буду об'їжджати всі країни, як то кажуть", - сказав Трамп.

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що незабаром можна очікувати публікацію президента в Truth Social.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про можливу поїздку на Близький Схід наприкінці тижня, ймовірно, в неділю. Він зазначив, що переговори щодо миру в регіоні просуваються успішно.

