Трамп може наприкінці тижня відвідати Близький Схід у зв'язку з переговорами про мир у регіоні

Президент США Дональд Трамп заявив, що може наприкінці тижня відвідати Близький Схід у зв'язку з переговорами про мир у регіоні, передає УНН.

Я можу поїхати туди десь наприкінці тижня - сказав Трамп.

Він уточнив, що поїздка може відбутися у неділю, додавши, що "переговори просуваються дуже добре".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп вважає, що завершення війни між Україною та росією може бути складнішою, ніж війна на Близькому Сході.