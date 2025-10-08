Трамп може наприкінці тижня відвідати Близький Схід у зв'язку з переговорами про мир у регіоні
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про можливу поїздку на Близький Схід наприкінці тижня, ймовірно, в неділю. Він зазначив, що переговори щодо миру в регіоні просуваються успішно.
Я можу поїхати туди десь наприкінці тижня
Він уточнив, що поїздка може відбутися у неділю, додавши, що "переговори просуваються дуже добре".
Президент США Дональд Трамп вважає, що завершення війни між Україною та росією може бути складнішою, ніж війна на Близькому Сході.