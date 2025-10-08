Трамп может в конце недели посетить Ближний Восток в связи с переговорами о мире в регионе

$41.320.03
48.170.10
ukenru
19:17 • 4360 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
18:01 • 13169 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
17:48 • 14319 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
17:38 • 12126 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 25460 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 38355 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 33062 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 29307 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 26496 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 22308 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
86%
748мм
Популярные новости
Киевлянин предстанет перед судом за гибель собаки: мужчина бросил болонку об пол, потому что пес лаялPhoto8 октября, 11:16 • 3142 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto8 октября, 11:27 • 27153 просмотра
"Железный занавес" возвращается: в россии хотят ограничить возможность для простых граждан путешествовать за границу8 октября, 11:52 • 3604 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко8 октября, 11:59 • 23681 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности16:22 • 8860 просмотра
публикации
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 25462 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 38356 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко8 октября, 11:59 • 23688 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 33063 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto8 октября, 11:27 • 27158 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Василий Малюк
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности16:22 • 8876 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 30740 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 45019 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 47737 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 98973 просмотра
Актуальное
Financial Times
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Трамп может в конце недели посетить Ближний Восток в связи с переговорами о мире в регионе

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной поездке на Ближний Восток в конце недели, вероятно, в воскресенье. Он отметил, что переговоры о мире в регионе продвигаются успешно.

Трамп может в конце недели посетить Ближний Восток в связи с переговорами о мире в регионе

Президент США Дональд Трамп заявил, что может в конце недели посетить Ближний Восток в связи с переговорами о мире в регионе, передает УНН.

Я могу поехать туда где-то в конце недели 

- сказал Трамп.

Он уточнил, что поездка может состояться в воскресенье, добавив, что "переговоры продвигаются очень хорошо".

Напомним

Президент США Дональд Трамп считает, что завершение войны между Украиной и Россией может быть сложнее, чем война на Ближнем Востоке.

Павел Башинский

Новости Мира
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина