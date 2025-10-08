Трамп может в конце недели посетить Ближний Восток в связи с переговорами о мире в регионе

Президент США Дональд Трамп заявил, что может в конце недели посетить Ближний Восток в связи с переговорами о мире в регионе, передает УНН.

Я могу поехать туда где-то в конце недели - сказал Трамп.

Он уточнил, что поездка может состояться в воскресенье, добавив, что "переговоры продвигаются очень хорошо".

Напомним

Президент США Дональд Трамп считает, что завершение войны между Украиной и Россией может быть сложнее, чем война на Ближнем Востоке.