Трамп может в конце недели посетить Ближний Восток в связи с переговорами о мире в регионе
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о возможной поездке на Ближний Восток в конце недели, вероятно, в воскресенье. Он отметил, что переговоры о мире в регионе продвигаются успешно.
Президент США Дональд Трамп заявил, что может в конце недели посетить Ближний Восток в связи с переговорами о мире в регионе, передает УНН.
Я могу поехать туда где-то в конце недели
Он уточнил, что поездка может состояться в воскресенье, добавив, что "переговоры продвигаются очень хорошо".
Напомним
Президент США Дональд Трамп считает, что завершение войны между Украиной и Россией может быть сложнее, чем война на Ближнем Востоке.