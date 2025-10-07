$41.340.11
15:10
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
7 жовтня, 07:13
Завершення війни в Україні буде складнішим, ніж на Близькому Сході - Трамп

Київ • УНН

 1124 перегляди

Президент США Дональд Трамп вважає, що завершення війни між Україною та Росією може бути складнішим завданням, ніж врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Він зазначив, що минулого тижня в Україні загинуло 7812 людей, що є "безумством".

Завершення війни в Україні буде складнішим, ніж на Близькому Сході - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що завершення війни між Україною та росією може бути складнішою, ніж війна на Близькому Сході. Про це Трамп заявив під час зустрічі із прем’єр-міністром Канади Марком Карні у Білому домі, передає УНН.

Після всіх цих років, під час яких було вбито десятки мільйонів людей, з’явилася можливість принести мир на Близькому Сході. Я зробив інші угоди. Що стосується росії і України… минулого тижня було вбито 7812 людей, це безумство. Я думав, що це буде одне з найпростіших завдань. Я добре ладжу з путіним… я був розчарований у ньому, бо я думав, що це буде легко вирішити. Але це може бути складніше, ніж на Близькому Сході 

- сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо відправлення ракет Tomahawk в Україну. Однак він хоче дізнатися, як вони будуть використовуватися.

Павло Башинський

Політика
Володимир Путін
Марк Карні
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна