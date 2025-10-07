Завершення війни в Україні буде складнішим, ніж на Близькому Сході - Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп вважає, що завершення війни між Україною та Росією може бути складнішим завданням, ніж врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Він зазначив, що минулого тижня в Україні загинуло 7812 людей, що є "безумством".
Після всіх цих років, під час яких було вбито десятки мільйонів людей, з’явилася можливість принести мир на Близькому Сході. Я зробив інші угоди. Що стосується росії і України… минулого тижня було вбито 7812 людей, це безумство. Я думав, що це буде одне з найпростіших завдань. Я добре ладжу з путіним… я був розчарований у ньому, бо я думав, що це буде легко вирішити. Але це може бути складніше, ніж на Близькому Сході
