Завершення війни в Україні буде складнішим, ніж на Близькому Сході - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що завершення війни між Україною та росією може бути складнішою, ніж війна на Близькому Сході. Про це Трамп заявив під час зустрічі із прем’єр-міністром Канади Марком Карні у Білому домі, передає УНН.

Після всіх цих років, під час яких було вбито десятки мільйонів людей, з’явилася можливість принести мир на Близькому Сході. Я зробив інші угоди. Що стосується росії і України… минулого тижня було вбито 7812 людей, це безумство. Я думав, що це буде одне з найпростіших завдань. Я добре ладжу з путіним… я був розчарований у ньому, бо я думав, що це буде легко вирішити. Але це може бути складніше, ніж на Близькому Сході - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо відправлення ракет Tomahawk в Україну. Однак він хоче дізнатися, як вони будуть використовуватися.